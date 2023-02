Bellakath le responde a Sebastián Yatra por burlarse de su canción "Gatita": "Qué sad"

La cantante Bellakath le respondió a Sebastián Yatra, luego de que él se burlara de la canción “Gatita” de la mexicana en los Premios lo Nuestro.

"Hoy la escuché, hay una canción de una gatita que está como muy pegada. ¿Cómo es que va la de La gatita, qué dice? Porque es como si un marciano verde viene acá y nos quiere conquistar y le pongo esa canción, ése man se devuelve. Muy pasado mi chiste, perdón", dijo Sebastián Yatra.

La propia Bellakath publicó una imagen de la conversación que tuvo con el colombiano intérprete de “Tacones rojos” en donde el cantante se disculpó con ella y le dijo que fueron comentarios de broma con cariño.

"Hahaha, un abrazoo grandee!! Felicidades, hoy nos divertidos e hice muchos chistes con la canción, todo con cariño (sic)", le escribió Yatra.

Bellakath no dudó el responderle y aseguró que ella no sintió que los comentarios fueran de broma.

"OMG Ya vi tu chiste y no lo sentí con mucho cariño, qué sad, aun así un abrazo", le dijo la cantante mexicana.

Pero Sebastián Yatra insistió en que era una broma y le pidió perdón por su chiste.

Perdón. La verdad me pasé un poco. A veces hago chistes pesados, y luego me arrepiento. Pero no es con mala onda, la canción es obvio un hit y divertida. Un abrazo