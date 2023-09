Benito Castro dijo cómo era que él quería morir y lo cumplió | VIDEOS

Este lunes 11 de septiembre el mundo del espectáculo en México está de luto, pues el famoso comediante, actor y músico Benito Castro falleció a los 77 años, esto luego de que sufriera una aparatosa de las escaleras de su casa.

Fue su sobrina Denisse Castro quien declaró en el programa “Ventaneando” que el actor que le dio vida al “Papiringo” había sufrido un accidente en su casa cuando se disponía a emprender si recorrido para Televisa.

Dijo que luego de la caída el intérprete “había perdido sangre cuando la ambulancia llegó”, sin embargo, al hospital arribó aún con vida, los médicos le iban a operar, pero no hubo oportunidad, finalmente falleció.

Fue la productora Abigail Alfaro quien comentó que el gran amigo de Paco Stanley había viajado desde Los Ángeles a Ciudad de México este fin de semana con la intención de reunirse con productores de Televisa.

Así quería morir Benito Castro

En repetidas ocasiones el actor que nació el 5 de junio de 1946 dijo la forma en la que quería morir, al ser cuestionado sobre la muerte o si le daba miedo morir. Fue la propia María Elena Saldaña, quien por años dio vida a “La Güereja” a quien su adorado “Papiringo” le confesó que su único deseo era que la muerte le llegara pronto.

“La muerte, lo único que le pido que no me vaya a preparar, que me agarre ahora sí que de un día para otro, no quiero sufrir”, sentenció.

En el mismo tenor, fue la presentadora, Adela Micha quien cuestionó al cantante y él refrendó lo mismo:

“Le pido a Dios fervorosamente, que por ejemplo me mande una muerte como a mi primo Jorge Castro… tuvo la fortuna, la bendición, de morirse en un solo de congas”, dijo refiriéndose a que la muerte lo tomó por sorpresa.