¿Quién es Benjamín Fernández, esposo de Helena Rojo con el vivió hasta el último día?

La actriz Helena Rojo murió este fin de semana a los 79 años, luego de enfrentarse a una dura enfermedad.

La actriz estuvo acompañada hasta los últimos días de su vida de su esposo Benjamín Fernández, con quien estuvo más de 30 años.

¿Quién es Benjamín Fernández, esposo de Helena Rojo?

Después de un fallido matrimonio con Juan Ferrara durante cinco años, Helena Rojo conoció nuevamente el amor con Benjamín Fernández, de quien no se separó hasta la muerte.

Esposo de Helena Rojo Foto: Especial

La propia actriz señaló que él era su centro, quien la mantenía centrada cuando ella se volaba, aseguró que tenía un gran sentido del humor, lo que hacía que tuvieran una gran relación.

Te puede interesar Él es el nieto de Helena Rojo que está en la cárcel por narcotráfico | FOTOS

“Él es el que ha aguantado todo. Tiene un sentido del humor muy bueno. Me pone en mi lugar. A los dos nos gusta mucho la naturaleza, el mar la playa”, contó Helena Rojo en una entrevista con Aurora Valle.

Benjamín Fernández, esposo de Helena Rojo Foto: Especial

Mencionó que ella nunca tuvo celos de su pareja, pues mencionó que él le daba la seguridad y el respeto, que por el contrario con sus anteriores parejas, refiriéndose a Juan Ferrara, si era celosa, pero porque no le daban el respeto necesario.

“Cuando la gente te respeta y te trata bien, tú no tienes que entrar en ese avión, si la gente no te trata bien y te falta el respeto entonces entras en una inseguridad espantosa, no es el caso, 30 años de tranquilidad. No es la naturaleza del ser, son las provocaciones”, recordó la actriz en la entrevista.

Aunque Benjamín Fernández no era del medio artístico, sí se le vio en varias ocasiones acompañando a Helena Rojo en distintos eventos, así como en compañía de los hijos de la actriz, con quienes al parecer tenía una muy buena relación.