Así fue el misterioso romance entre Helena Rojo y Juan Ferrara

Con la muerte de la primera actriz Helena Rojo se termina una era en el cine mexicano, pues fue protagonistas de grandes joyas como “Más negro que la noche”, "Fin de fiesta" Y "El misterio".

No obstante, sus fans, además de celebrar su legado, se han preguntado respecto a la vida personal de la emblemática actriz, quien lamentablemente sucumbió ante el demoledor cáncer.

Entre lo más buscado, además de la triste historia de su nieto que metieron al bote por andar de mula del narco, está su romance y matrimonio con el actor Juan Ferrara.

Ganadora de 8 #PremiosAriel en la entrega XXIII, entre ellos Helena Rojo ✨ y Juan Ferrara como mejor actriz y mejor actor. #Ariel63 https://t.co/YHnIva8qRl pic.twitter.com/78izDzYlod — Gisella (@Rojo_edelman) August 6, 2023

Aunque nadie tiene idea de quién fue el primer esposo de Helena Rojo, es muy recordado que su segundo marido fue Juan Ferrara, con quien se casó en 1976, cuando ella tenía 31 años y tres hijos fruto de su primera unión nupcial: Elena, Leo y Patricia.

Existe muy poca información respecto a la relación entre Helena Rojo y Juan Ferrara; en una entrevista de los 80, la pareja habló un poco sobre su dinámica:

“Es el único medio en el que podemos decidir trabajar nosotros. Nosotros hacemos la empresa, escogemos la obra, decidimos el reparto y cada año, año y medio, dos años salimos de gira por toda la República. Hacemos teatro juntos... En televisión tiene que decidir el productor que hagamos una telenovela y en esta ocasión, en teatro, nosotros somos los que decidimos”, señalaron.

Helena Rojo y Juan Ferrara se divorciaron en 1987, sin revelar los motivos de la separación. Un año después Carla Estrada la fichó a ella para la novela “El privilegio de amar”. Se dice que también quería a Herrara en el melodrama, pero que Rojo se opuso, amenazando con dejar el proyecto si su ex se sumaba a este.

Juan Ferrara y Helena Rojo Especial

Años después, Helena Rojo habló en una entrevista por qué decidió ser tan hermética respecto a su relación con Juna Herrara.

“Yo evito hablar de esa relación porque me costó mucho trabajo deshacer la imagen que teníamos de pareja, tuve que reiniciar mi carrera cuando me divorcié. Juan siempre se portó muy bien con mis hijos y es a ellos a quien tengo que agradecer muchísimo, porque fueron un apoyo impresionante en los momentos en que me sentía como perro sin mecate”, dijo.

“A Ofelia Guilmain, su madre, la mejor artista que yo he conocido dentro y fuera del escenario, la llegué a querer como a una madre, pero para mí cuando algo se acaba, cierro la puerta, le echo llave y tiro la llave a la basura”, remarcó.