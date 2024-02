Niurka quiere hacerle una 'tiradera' a Juan Osorio y Eva Daniela: 'lo voy a hacer... mie***'

Belinda acaba de sacar su canción “Catus”, en la cual como Shakira a Pique en su colaboración con Bizarrap, le tira y muy duro a su ex Nodal, burlándoe del y ventilando lo nefasto que el ranchero amante de la milanesa argentina le hacía. Ahora Niurka reveló que quiere hacerle lo mismo a su ex Juan Osorio y novia Eva Daniela, su novia que parece más su nieta que su pareja.

En una entrevista con la prensa, la llamada mujer escándalo felicitó a Belinda por su nuevo sencillo y celebró que en este le tira a matar a Nodal y que lo humilla monumental e internacionalmente. Por ello, la cubana afirmó que actualmente “está de moda echarle mier** a los ex”, en vez de sanar emocionalmente con madurez.

Por si fuera poco, Niurka Marcos afirmó que no sólo Juan Osorio iba a sufrir su furia musical, sino que su “chichifa” Eva Daniela iba a sentir todo el filo de su escandalosa lengua, pues afirmó que le tiene envidia por ser una diva del escándalo, mientras que ella no es absolutamente nadie más que la carne en turno del productor.

“Hasta yo lo voy hacer, van a ver, voy hacer una canción echando mier** a Juan (Osorio). Su vieja dijo que yo no existía en sus vidas. Claro que yo existo en sus vidas”, sentenció la famosa.

Niurka no ocultó que detesta y le da un profundo asco Eva Daniela y afirmó que pese a todo lo que ha pasado en sus vidas y el distanciamiento que puede haber entre ellos, es la mujer y el amor de la vida de Juan Osorio.

“Sí, ella me tiene un celo de la chingada. Ella ya sabe que yo soy la mujer que su hombre ama. Con la pena mamacita no me puedes superar, con todo y que esté jovencita”, sentenció.