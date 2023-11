Niurka afirma que no le gusta ir a Cuba: 'me da tristeza'

Niurka se vino a vivir a México desde hace años y ahora es considerada como una paisana más, pero con acento isleño; sin embargo, aunque está muy orgullosa de sus raíces, la “mujer escándalo” confesó que no le gusta ir a Cuba porque le da tristeza la situación tan precaria y horrible que se vive en su patria.

Así lo reveló la mamá del nepo baby de Emilio Osorio en el podcast de Gusgri, espacio en el que la cubana abrió su corazón para manifestar su sentir hacia la isla que la vio nacer. Y es que la actriz, quien visitó su país por última vez hace seis años, dijo que no va seguido porque “me da tristeza, porque no me puedo callar la boca”.

La cubana asegura que le encanta todo lo que tiene que ver con su país natal, pero también es consciente de los males que se padecen.

no te pierdas: Niurka culpa a las mujeres de que ya no existan 'caballeros' y la critican

“Todo me gusta: mis raíces, mi alegría, mi música, mi gente, mi tabaco, la raza, mi cuba mi gente, pero me da mucha tristeza ver lo triste que están, la carencia que tienen”, lamentó.

Asimismo, Niurka dejó claro que ella no es como sus paisanas que van a Cuba para mostrar su riqueza:

“Tú sabes porque yo no soy de esas cubanas que van nada más a la gozadera a la botadera de dinero, a presumir abundancia, a vivir de lo que vive el turismo, me da demasiada tristeza ver lo demás, yo cuando he ido a Cuba he ido a donde está la raza, la gente”, remarcó.

Y es que antes de que fuera por última en 2017, ante de eso pasaron 11 años antes de volver a poner un pie en su patria.

“Voy al hotel a hospedarme porque en algún lugar me tengo que parar, pero obviamente salgo de ahí para juntarme con mi gente , eso hago cuando voy”, finalizó.