Björk y Rosalía: ¿Qué dice en español 'Oral', la canción que sacaron juntas? | VIDEO

En las fiestas de Halloween Rosalía hizo un homenaje a Björk, pues se disfrazó de ella con el icónico vestido de ganso, sin imaginarse que se venía una colaboración entre las dos famosas cantantes.

Este 21 de noviembre salió la canción “Oral”, el nuevo tema en el que colaboran Björk y Rosalía, el video se posicionó entre los más vistos a tan solo tres horas de haber salido.

En las imágenes, Björk y Rosalía se transforman como en guerreras futuristas, que recuerdan a los enfrentamientos de la saga de Star Wars, hasta su vestimenta es similar a la de los Jedi’s.

En video se basa en que Björk y Rosalía están teniendo un combate y primero empiezan con golpes al estilo de artes marciales, pero después terminan luchando con espadas.

La canción de las dos famosas fue lanzada con fines benéficos, pues al inicio del video aparece una leyenda en la que se lee el siguiente mensaje:

“Björk y Rosalía donan todos su derechos a los ingresos generados de esta canción a la organización sin fines de lucro “Aegis” para combatir la pesca a mar abierto en Islandia, sus compañías discográficas han acordado hacer lo mismo. Todos los fondos recaudados apoyaran los honorarios legales para los manifestantes tomando acciones para detener el desarrollo de granjas intensivas que dañan la vida silvestre, deforman los peces y presentan riesgo de ADN”, se lee en el mensaje que viene acompañado de un link para donaciones.

¿Qué dice la canción de Björk y Rosalía en español?

La canción de las dos famosas está en inglés, por eso aquí te dejamos lo que dice la letra en español.

Tu boca flota sobre mi cama en las noches

Mi propia luna privada



Sólo porque la mente puede inventar lo que quiera

No significa que nunca se hará realidad

¿Lo que sea que pase? (Solo porque ella puede)

Por favor, ¿podría cambiar eso?



¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé



Déjame presentarte uno al otro.

El sueño y lo real

Haz que se familiaricen

Sólo porque ella puede

Introducir

Sólo porque ella puede

Una boca a una boca



¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, simplemente no lo sé

simplemente no lo sé

¿Es eso lo correcto? (Oh, oh)

Oh, yo simplemente no lo sé.

simplemente no lo sé



¿Puedo acercarme sigilosamente por detrás?

A la parte de atrás de su cabeza

Y luego le levanto el pelo

Y vivir para siempre tan a la ligera

Ahí es donde comienza su cabello

Sólo porque ella puede

Ahora por favor ¿puedo besarlo?

Sólo porque ella puede

Yo quiero besarle

Sólo porque ella puede

¿Vamos por favor? ¿Puedo besarlo?

Sólo porque ella puede

Simplemente no lo sé



Sólo porque ella puede (puede)

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (Ooh)

Sólo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (ven)

Sólo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Sólo porque ella puede (Oh, debe venir)

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla (solo)

Sólo porque ella puede

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla

Hay una línea ahí, no puedo cruzarla