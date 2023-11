Latin Grammy 2023: Rosalía enamora con su elegante actuación en los premios (VIDEO)

Los Latin Grammy 2023 acaban de empezar y la Rosalía ya se robó los reflectores de toda la premiación y la atención de los internautas que disfrutan los premios, pues ofreció una magnífica y elegante actuación en la gala a lo mejor de la música latina.

Rosalía enamoró a todos primero durante la alfombra roja de la gala celebrada en Sevilla, España, al lucir su espectacular figura con un ajustado vestido negro naked de encaje, el se viralizó por fusionar lo atrevido, lo elegante y dejar poco a la imaginación de todos los fans de la artista española.

Rosalía en la alfombra roja de los Latín Grammy 2023 ✨ pic.twitter.com/wYJWM72Bv4 — Indie 505 (@Indie5051) November 16, 2023

Sin embargo, al iniciar la ceremonia de los Latin Grammy 2023, la cantante originaria de Barcelona hizo un cambio de look, dejando atrás su reveladora prenda para ahora lucir un vestido de gala negro escotado y con los hombros descubiertos, aparentemente de seda o terciopelo.

Junto a la Rosalía hubo una decena de músicos ataviados en trajes negros con camisas blancas, en una escenografía adorando por montones de plástico que le daban un aire celestial y angelical, pues era iluminado desde atrás con luz dura y focalizada.

Rosalía durante su actuación en los #LatinGRAMMY pic.twitter.com/WW5xAFRUWt — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 16, 2023

Rosalía ofreció una bella y sentimental interpretación del tema “Se Nos Rompió El Amor”, de Rocío Jurado, una hermosa pieza de flamenco, cuyas cuerdas y percusiones insanas, sumada a la potente voz de la española, se viralizaron rápido en redes.

“Es una diosa y todos los que salgan detrás no le llegan ni a la suela de los zapatos”, “qué contenta estaría la jurado si la escuchara”, “Una reina completa, que presentaciooooooooon tan bestial se me salió una lagrimita”, “esta actuación pasará a la historia de España”, “grande la Rosalía, nos has hecho flipar con tremendo mogollón musical”, y “ya es la ganadora absoluta de los Grammy”, comentaron los fans.

Actuación completa de Rosalía en los Latin Grammy 2023: