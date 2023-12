Bram Inscore, compositor de BTS, se quita la vida a los 41 años ¿qué canciones les hizo?

El mundo de la música y el k-pop está de luto, pues se dio a conocer la noticia de que el productor y compositor estadounidense Bram Inscore, conocido por trabajar con BTS, se suicidó a los 41 años.

De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, Bram Inscore se arrebató la vida en San Francisco, California. Sus familiares señalaron que el músico "terminó con su vida después de una ardua lucha contra la depresión", el pasado 19 de diciembre.

En el mensaje en el que le dan la despedida, Bram Inscore fue calificado por sus allegados como un "desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación".

¿Quién era Bram Inscore?

Bram Inscore nació en San Francisco, estudió música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California (USC). Dejó la universidad para unirse a giras de artistas como Beck, Twin Shadow, Thurston Moore y Charlotte Ginsgbourg.

En 2009 lanzó su álbum debut en solitario “B.R.A.M.” y en 2016, como parte del dueto Touché, presentó “It's Fate”. Además de su carrera en solitario, colaboró con varios artistas y bandas de talla internacional, brindando su experiencia en la composición y producción de música.

Entre sus composiciones más famosas están los sencillos “Youth”, de Troye Sivan; “Don’t Give Up on Me”, de Andy Grammer, y “Louder than Bombs”, de los chicos de BTS, el cual forma parte de su disco “Map of the Soul: 7” de 2020, la cual es una e las canciones más queridas del grupo de Corea del Sur.