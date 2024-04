Bridget Jones regresa con una cuarta película ¿Cuándo se estrenará?

La aclamada historia de Bridget Jones tendrá una nueva película, será la cuarta parte de la saga, una de las más queridas por los fans de las cintas románticas.

En redes sociales se reveló que Universal Pictures y Working Title están trabajando en la nueva película llamada ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’, la cuál es una adaptación del best seller de Helen Fielding publicado en 2013.

Bridget Jones tendrá cuarta película Foto: Especial

Además también se dió a conocer que la película tendrá al elenco original, es decir que Renée Zellwegger regresa como la protagonista de la historia y estará acompañada de los actores Hugh Grant y Emma Thomspon, asimismo se sumarían al elenco Chiwetel Ejiofor y Leo Woodall.

¿Cuándo se estrena la película de Bridget Jones 4?

De acuerdo con la información, la cuarta parte de Bridget Jones se estrenaría en febrero de 2025, por lo que apenas se empezaría a filmar para que esté lista para su estreno en San Valentín del próximo año. La cinta llegaría al streaming por medio de la plataforma peacock.

¿De qué se va a tratar Bridget Jones 4?



La saga de Bridget Jones ha contado cronológicamente como ha transcurrido la vida de la protagonista, la última película habla de como se embarazó y tuvo a su bebé, por lo que se espera que en la cuarta parte se barre que pasó con la protagonista después de que tuvo a su hijo y este creció.