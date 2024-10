Bruno Mars en Televisa: Así fue la presentación del cantante en Upfront

Bruno Mars se presentó este miércoles en Upfront de TelevisaUnivision, el evento en el que se presentan una serie de proyectos que verán la luz el próximo año. Causó emoción que el artista volvió a aparecer en México después de que hace poco viniera para la apertura del Estadio GNP Seguros.

Desde hace varias otras, personalidades que tienen exclusividad con la empresa como Wendy Guevara, Nicola Porcella o Marie Claire, quienes expresaron su emoción por la participación de Bruno Mars en el evento de Televisa.

El artista interpretó diversos temas que han marcado su carrera, desde 'Marry You', hasta 'Millionaire' y más canciones con las que emocionaron a los diversos asistentes al evento. Fue Wendy Guevara quien transmitió el evento en vivo.

Así la presentación de Bruno Mars en Televisa

La presentación de Bruno Mars fue explosiva, pues el cantante interpretó sus mayores éxitos y emocionó al público con su presentación, donde no solo cantó, sino que llevó a su banda de músicos para dar el show privado.

El cantante cuenta con varias décadas en la música, pues si bien está activo desde 1990, fue el 2019 que lanzó su primer sencillo, 'Just the way you are', tema que lo catapultó a los primeros puestos de las listas musicales.

Recientemente, ha regresado a los tops de música pop gracias a sus recientes lanzamientos: 'Die with a smile' con Lady Gaga y 'APT' con Rose de Blackpink. El cantante de R&B es sin lugar a dudas, una eminencia en el mundo de la música.

😍 ¡Bruno Mars está en México! y así comenzó su show en evento privado de Televisa, donde se presentó la programación para 2025. 🕺🕺

— Reforma Gente! (@reformagente) October 24, 2024

Algunos usuarios encuentran sorprendente y hasta surreal que Televisa haya contratado a Bruno Mars para un concierto privado; sin embargo, la casa productora es una de las más importantes y exitosas en México

¿Qué es el Upfront de Televisa?

El Upfront de Televisa es un evento que realiza la compañía año con año, donde se invita a empresarios y artistas para hablar sobre las producciones que se llevarán a cabo el próximo año. En este exclusivo evento, se suelen presentar artistas de gran talla.

Este año, se rumoraba que Taylor Swift podría ser la artista de la edición, pero Marie Claire Harp reveló que se trataría de Bruno Mars a través de un video en el que se acerca y 'sin querer' abre la puerta del camerino del cantante.

🎤 Bruno Mars en Televisa: Marie Claire Harp comparte un emocionante momento al mostrar el camerino del cantante. ¡El evento del Upfront 2025 promete ser inolvidable!



— YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) October 23, 2024

El año pasado, fue Katy Perry quien se presentó y este año, es el turno de Bruno Mars, quien estuvo hace poco en México para dar una serie de conciertos para aperturar el nuevo Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol.