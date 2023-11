Esta es la canción creada con Inteligencia Artificial que hizo enojar a Bad Bunny | VIDEO

Bad Bunny está furioso, que no lo calienta ni el sol, luego de que en TikTok se viralizó una canción creada con Inteligencia Artificial basada en su voz.

El tema se llama “Nostalgia” y está siendo un éxito en TikTok, pues los fans del reguetón consideran que es una buena cancón y que el ritmo los atrae.

La voz de la canción es muy parecida a Bad Bunny, parece que sí es el artista interpretando el tema musical. Además, en el tema también se recreó la voz de Justin Bieber y Daddy Yankee.

Letra de “Nostalgia” de Bad Bunny con IA

Mi gente latino

Desde que tú y yo terminamos a verte no volví

Cuando te tomé de mano y te dije Sorry

Now… slowly, slowly la nostalgia está viniendo

Recuerdo

Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey



Me compré una tv y solo sirvió de adorno

Vimos cero movies, pero hicimos muchas pornos

Quiero una secuela de todos los polvos

Nos comimos tanto, siempre sobraban los popcorn



A ese burro deja y monta este noble corcel

Te hago saltar más que Anabelle

Parecía góspel, repitiendo “ay Dios mío” amén

No juego tenis, ni golf; pero voy a su open





Sal que te paso a buscar

Y vámonos a chingar a la orilla del mar

No viene de España, pero es toa′ una Bad Gyal

Si mis brazos son tu hábitat natural



Aunque terminó mal, me puse a recordar

Y sé que tu igual quieres volver a hablar

Solo por una noche vámonos a bellaquear

Con la nota más alta que los coros de Bisbal



Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey



Sé que ya no somos nada

Pero daría to’ por verte

Y ahora solo veo una almohada



Todavía sigo herido, con el cora partido

Construimos un Titanic, pero igual se ha hundido

Solo por un descuido, mi chica ya se ha ido

Como Rocky aunque caiga al ring yo aun no me he rendido



Dale, tu sabe que los dos somo iguales

Juntar dos rompe corazones nunca bien sale

Discovery Chanel llega si hacemos planes

Porque en la cama chingando somo dos animales



Eso que nos debemos todavía no se paga

Recorro tus terrenos como si fuese un Can-AM

Bebe solo me llama y me trasporto pa tu cama

Una buena movie necesita de acción y algo de drama



Dale, tu sabe que los dos somo iguales

Juntar dos rompe corazones nunca bien sale

Discovery Chanel llega si hacemos planes

Porque en la cama chingando somo dos animales



Todas esas maratones que hicimos en mi cuarto

Siempre de tantas opciones elegimos besarnos

Corrían los capítulos, no vimos ni el título

Hasta Netflix preguntó si estás ahí sin saber que ya no… ey



Tú tan sola y yo tan solo

Te pienso mientras enrolo

De la nada llegaste

Y olvidarte no sé como



Un “hola” y me descontrolo

Dame un beso o lo robo

Tendré que ir a buscarte pa perrearte

Ya ni modo, ya ni modo

¿Quién creó esta canción de Bad Bunny con IA?

El tema fue creado por una plataforma de Inteligencia Artificial llamada Flow GPT Music, que en TikTok se promociona como una herramienta de “Sonidos al futuro de la música” y que le pide a los usuarios que le escriban sus peticiones para crear música con base en los artistas solicitados.

“Hola, soy Flow GPT, el primer artista potenciado con tecnología IA GPT (Generador preentrenado de temazos). Fui creado con la misión de crear temazos basándome en las habilidades de mi creador (composición, letra) y toda la base de datos disponible de flows, voces y actualidad musical… puedes pedir tu tamazo en los comentarios”, se lee en el perfil de TikTok.

Los fans han pedido canciones de Feid, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Young Miko, Anuel, Valentín Elizalde, Peso Pluma, entre otros. Y todas las canciones creadas con Inteligencia Artificial de esta plataforma están en Spotify.