Itatí Cantoral canta 'La Guadalupana' este 2023 y así le salió | VIDEO

Itatí Cantoral volvió a cantar el emblemático tema de “La Guadalupana” en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2023.

Su presentación era de las más esperadas por los televidentes y los usuarios de Internet, pues querían ver si Itatí Cantoral volví a hacer una interpretación similar a la que hizo en el 2016 y por la cual recibió miles de críticas durante años.

Así cantó Itatí Cantoral “La Guadalupana” este 2023

Itatí Cantoral llegó a la Basílica de Guadalupe con un espectacular vestido rojo con estampado de flores negra, el vestido tenía un escote en la espalda.

Por si se perdieron a a Itatí Cantoral cantándole a la Virgen de Guadalupe, ya me puedo ir a mimir en paz.



Muy bien, pero le faltó garra jajaja😅 pic.twitter.com/ZCZU34deWY — Lalo Landa (@ElLaloLanda) December 12, 2023

Sin embargo, en esta ocasión la actriz no cantó sola, sino que lo hizo acompañada de su hija María Itatí, quien vistió un elegante vestido blanco.

Lo que sorprendió a los usuarios es que Itatí Cantoral y su hija hicieron una interpretación impecable, sin errores, incluso cautivaron con su voz.

Sin embargo, los usuarios de Internet no dudaron en hacer bromas y señalaron que esperaban que la actriz y cantante repitiera su atropellada interpretación del 2016.

Pero los cibernautas reconocieron que esta vez Itatí Cantoral cantó de manera impecable y señaló que ahora sí ensayó para que le salieran bien.

“Itatí Cantoral le vuelve a cantar a la Virgen. Pero ahora sí ensayó. Ni modo. Nos quedamos con la presentación anterior”, “Ahora no se alocó Itatí Cantoral en la Basílica de Guadalupe”, “Pésima versión de La Guadalupa por parte de Itati Cantoral, realmente me falló”, “Esa no es Itatí Cantoral, me la cambiaron”, “Itati Cantoral se reivindicó este año, pero no olvidemos esta joya”, “itati cantoral no canto la guadalupana como antes. Se están perdiendo las costumbres”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. La mayoría esperaba que Itatí Cantoral volviera a cantar igual que en el 2016.