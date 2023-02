¿Cringe? Itatí Cantoral confiesa cómo reaccionaron sus hijos al escucharla cantar "La Guadalupana"

Itatí Cantoral quedó inmortalizada en el imaginario popular mexicano por sus desastrosas y horripilantes “Mañanitas” que le cantó a la virgen de Guadalupe hace algunos años, e incluso ella reconoció que le salieron fatal.

Ahora, a Itatí Cantoral ya no le d apena hablar de aquel penoso episodio de su carrera y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló de qué manera reaccionaron sus hijos al escuchar su “Guadalupana” desafinada.

"Fue horrible, lo peor que me ha pasado en la vida, qué horror. Mi papá estaría... no sé qué haría mi papá si estuviera vivo y llegaras y lo entrevistaras y le dijeras: 'oiga don Roberto, ¿qué paso con su hija cuando 'La Guadalupana'?'", compartió Itatí Cantoral.

Tras ello reveló qué le dijeron sus vástagos sobre esa actuación: "mis hijos me dicen '¿qué te pasó mamá? ¿qué estaba pasando por tu cabeza?', no, no, no, es horrible. Ya ni me digas, estoy traumatizada de por vida".

Asimismo, Itatí Cantoral habló de los chismes que se generaron tras aquel día: “hasta inventaron que los mismos sacerdotes ya no me querían aceptar en la iglesia, pero no, los sacerdotes me aman. Gracias a Dios, a que la virgen sabe que sí soy su devota fiel no se acabó mi carrera".

Finalmente, la famosa remarcó que con su segunda versión de “La Guadalupana” sí quedó satisfecha: "La verdad es que sí está horrible cantada, está horrible, pero el video que hice con María Itatí, tiene un millón de vistas, y ahí sí me sale bien bonito".