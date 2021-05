Itatí Cantoral revela el nombre del actor con el que le fue infiel a Eduardo Santamarina (VIDEO)

La actriz Itatí Cantoral fue la reciente invitada al programa de entrevistas de Yordi Rosado y ahí habló sobre su separación con Eduardo Santamarina y de cómo se engañaron mutuamente.

Itatí Cantoral, famosa por su personaje de Soraya Montenegro, contó que en su matrimonio con Eduardo Santamarina ambos cometieron errores y que ambos se traicionaron, aunque no sabe quién fue el primero que fue infiel en la relación.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Itatí Cantoral dijo que se dio cuenta que Santamarina la engañaba con Susana González debido a que intercambiaron choferes y el trabajador le reveló a ella la verdad de la aventura que tenía su esposo.

“¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Y así me enteré. Me dijo el chofer. No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él. Eduardo se casó muy enamorado, era el más contento cuando tuvo a sus hijos. Hizo un escándalo. Esas cosas no se mienten. Así sucedieron las cosas”, así lo dijo Itatí Cantoral.

¿Quién es el actor con el que Itatí Cantoral engañó a Eduardo Santamarina?

La actriz confesó el nombre del actor con el que ella le fue infiel a Eduardo Santamarina, dijo que se trató de Gabriel Porras, quien ahora es conocido por su papel de Marco Mejía en la exitosa serie “El señor de los cielos”.

Itatí Cantoral reveló que cuando Santamarina se enteró de la relación decidieron terminar definitivamente su vínculo amoroso.