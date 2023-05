Luismi desborda pasiones ...y filas por boletos

Entre el caos, la alegría y el llanto, fans de Luis Miguel pasaron el día de ayer en la Arena Ciudad de México, a donde acudieron con la esperanza de conseguir boletos para los conciertos que dará el intérprete en el recinto.

Decenas de fanáticos se dieron cita en las taquillas del centro de espectáculos e hicieron largas filas, algunos acamparon desde el miércoles para poder asegurar su compra. En la espera no faltó el caos, hubo algunas peleas y reclamos porque presuntamente entre las personas formadas había revendedores.

“Fuera, fuera, fuera”, gritaron quienes esperaban a una señora que supuestamente ya se había formado varias veces para obtener entradas.

Algunas seguidoras del cantante de “Culpable o no” y “Tengo todo excepto a ti” se mostraron felices al lograr comprar sus boletos, después de toda una odisea. Mientras que una fan que no pudo conseguir un boleto en la taquilla de la Arena Ciudad de México rompió en llanto.

Seguidoras que lograron comprar boletos para la gira se abrazan felices y emocionadas. Foto: Cuartoscuro

Desde que se abrió la preventa en Santander se agotaron y después se acabaron en la venta general para las fechas del 21, 22 y 24 de noviembre en tan sólo cuatro horas.

Aunque el artista abrió tres más, el 25, 27 y 28 de noviembre, la preventa de ayer se terminó de inmediato y se adelantó la venta general.

En la página de Superboletos, quienes intentaban conseguir un ticket eran el número 60 mil de espera; se estima que en la fila virtual hubo medio millón de seguidores de El Sol de México.

Luis Miguel es uno de los cantantes más queridos en México y en varias partes del mundo. Su tour, que iniciará en agosto próximo, ha causado tanto revuelo que de las 60 fechas que abrió hasta el momento en 56 ya registra sold out.

Aunque su último álbum, ¡MÉXICO por siempre!, se lanzó en 2017, el vocalista no ha tenido que lanzar un nuevo disco o sencillo para emprender la aventura de una gira mundial y ocasionar tanto furor entre sus fanáticos.

Fanática llora a las afueras de la Arena CDMX, porque no pudo conseguir sus entradas. Foto: Cuartoscuro

Los seguidores del Luis Miguel son de los más entregados, incluso cuando el intérprete de “La chica del bikini azul”, en noviembre del 2015 en el Auditorio Nacional, los dejó esperando 45 minutos y tras cantar 15 minutos se bajó del escenario, provocando gran desconcierto, continuaron apoyándolo. En dos ocasiones ocurrió casi lo mismo y después suspendió las cuatro fechas, pero eso no decepcionó a sus fans.

Cuando se reprogramaron las fechas, en marzo del 2016 se volvieron a cancelar los shows, pero eso no desalentó a sus seguidoras, algunas entrevistadas por La Razón en esas fechas afirmaron que volverían a comprar boletos para si El Sol anunciaba nuevas presentaciones.

“Estuvimos en noviembre pasado, él intentó cantar, pero no lo consiguió, no pedimos reembolso porque sabíamos que iba a haber otras fechas. Estamos un poquito tristes porque era nuestra ilusión verlo en México con los mariachis, cantando música mexicana, porque cuando él va a Brasil o a Buenos Aires no lo hace… esperamos que él esté bien, y que el próximo año vuelva, a pesar de todo lo defendemos”, dijo una fan originaria de Brasil a este diario.

Ahora que agotó las nuevas fechas en la arena, sus fanáticos esperan que el intérprete anuncie otras más para poder acompañarlo en este tour.