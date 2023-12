Captan a Tania Rincón con su presunto nuevo novio, Pedro Pereyra (VIDEO)

Tania Rincón ha generado diversas especulaciones respecto a quién sería su nuevo novio desde que se divorció de su esposo y padre de sus hijos, pero la famosa ya fue captada con el que sería su nueva pareja: el joven productor de TUDN bautizado como Pedro Pereyra.

Para la mala suerte de Tania Rincón, su profesionalismo fue el causante de que fuera captada con su nuevo romance, pues la famosa iba llegando al lugar donde se llevó a cabo la posada del programa Hoy, cuando el reportero Edén Dorantes le pidió unos minutos para platicar con ella.

Fue en ese momento que el reportero captó al nuevo novio de Tania Rincón, quien la acompañaba muy de cerca en los pasillos de la televisora a la que también pertenece TUDN.

Al darse cuenta que iban a comenzar la entrevista el productor del canal de deportes de Televisa, intentó adelantarse para que no lo captaran, pero no le sirvió de nada, pues ya todo fue registrado en video.

Aunque en esa breve interacción que fue registrada por la cámara de Edén no se ve a Tania Rincón ni a Pedro Pereyra manifestar ninguna muestra de afecto, el momento en el que fueron grabados alimenta más las especulaciones del romance entre ambos, pues al parecer la gente no puede con la idea de que la conductora simplemente quiera tener diversos amantes y no una pareja fija.

Además, Galilea Montijo afirmó hace unos días que Tanía Rincón tenía novio, pues declaró en Hoy: “También se ve el amor ahí, el amor, el amor, por eso tus ojos de lucero sabanero”. No obstante, queda esperar a que Tania Rincón confirme el romance… o sea captada con otro hombre, el cual seguramente será señalado de disfrutar de sus mieles.