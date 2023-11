¿Por qué se están peleando Inés Sainz y Tania Rincón?

Tania Rincón e Inés Sainz actualmente se están peleando y generando polémica, cosa que tiene al filo del asiento a los fans de ambas, pues esperan que el conflicto escale a algo muy turbio y potente que generará memes y notas de chisme divertidas de leer. Pero, ¿por qué se están dando con todo?

Todo inició porque Inés Sainz fue entrevistada por Mónica Garza y recordó la ocasión en que le asignaron la cobertura de un evento y que más adelanto se dio cuenta de que la estaban excluyendo del programa porque no participaba en las bromas.

Por ello, Inés encaró a su jefe, quien le dijo que como no se prestaba para ser un “patiño” iba a ser difícil tenerla en el programa.

Inés Sainz (@InesSainzG) recuerda que en el mundial de Rusia Tania Rincón (@taniarin) le ganó el programa estelar de @Azteca porque dejó que se burlaran de ella pic.twitter.com/79FAw3SeZp — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 25, 2023

“Le pregunté directamente: ¿Qué pasa?’ Y él me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo”, sentenció.

no te pierdas: Mariana Seoane y Tania Rincón protagonizan un beso de cuatro durante transmisión en vivo

Tras ello, Inés Sainz remarcó que el equipo ya tenía a quién sí podía ser su Patiño, pues se prestaba para que se burlaran de ella. Aunque no dijo el nombre de Tania Rincón, todo el mundo infirió que se trataba de ella, pues fue quien la reemplazo en la cobertura del Mundial Rusia 2018.

Ante ello, Tania Rincón salió a defenderse de Inés Sainz y le responde en “La Caminera” por haberle dicho que era un patiño:

“Nunca he presumido que soy periodista deportiva, mi mero mole es el entretenimiento y como tal siempre me han llevado a los eventos especiales (...) puedo hacer de todo, pero jamás sometería a mi persona a que me falten al respeto, que me albureen o que sea patiño”, dijo.

“Me queda claro que no soy monedita de oro ni le puedo caer bien a todo el mundo, y sobre todo a partir de tu trabajo”, añadió Rincón.

Aunque el enfrentamiento puede quedar ahí, los fans esperan que Inés Sainz le responda a Tania para generar más chisme.