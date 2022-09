Carlos Quirarte promete sorprender al público con nuevo contenido en Al Extremo

Carlos Quirarte regresó a TV Azteca después de tres años y lo hizo para incorporarse como conductor del programa Al Extremo.

Hace unas semanas el presentador fue invitado para suplir a Uriel Estrada, quien estuvo de vacaciones, sin embargo, debido a la aceptación del público, Carlos Quirarte ya es conductor titular del programa junto al propio Uriel y Vanessa Claudio.

“No me espera la respuesta de la gente y luego leo los comentarios y me emocionan mucho más que otra cosa, estoy muy agradecido y también con la producción que me ha dado la oportunidad de regresar a TV Azteca en este programa que para mí es un emblema; fui testigo de su nacimiento desde hace muchos años”, dijo Carlos Quirarte en entrevista con La Razón.

Para Carlos Quirarte volver a TV Azteca, y específicamente al programa Al Extremo, significa un nuevo reto para su carrera, pues se trata de un proyecto distinto en comparación a otros en los que ha trabajado.

Carlos Quirarte vuelve a TV Azteca en Al Extremo Foto: Especial

“Es un horario nuevo para mí, es otra faceta porque es un programa diferente a lo que yo he hecho antes, y le estamos poniendo todas las ganas y todos los kilos para que a la gente le guste”, explicó el conductor.

Asimismo, Carlos Quirarte indicó que su llegada a Al Extremo es para sumar al programa, por lo que prometió nuevos contenidos para cautivar al público.

“Estamos planeando una refrescada en cuestión de contenidos, estamos preparando reportajes, a mí siempre me ha gustado estar en la calle con la gente, es la forma en la que conectas con ellos”, comentó el presentador.

Carlos Quirarte regresa a Tv Azteca Foto: Especial

Un estudio de televisión se vuelve ya frío con este tema de las redes sociales, que por supuesto es importante, pero también es importante estar donde está la gente día con día y Al Extremo se presta mucho a eso, para hacer esas entrevistas que yo acostumbro a hacer Carlos Quirarte

Asimismo, Carlos explicó que los reportajes nuevos se podrán ver aproximadamente en dos semanas en Al Extremo.

Además, compartió que será parte del equipo que conducirá la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre por la señal de TV Azteca, junto a El Capi Pérez, Linet Puente, Laura G, entre otros.