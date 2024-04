La Casa de los Famosos 2024: Cristina Porta se lanza contra Aleska y Manelyk la llama 'mala perdedora'

En este punto de La Casa de los Famosos, los integrantes ya tienen sus peleas casadas con otros participantes de reality. Si bien todo cambia en cuestión de horas en este show, parece ser que las enemistades de hace un par de semanas no dejan de serlo a través del tiempo. Esto lo ha dejado claro durante el posicionamiento antes de que se revelaran al salvado de la semana, Cristina Porta al colocarse detrás de Aleska Génesis.

Durante el breve pero intenso encuentro, Cristina Porta volvió a tachar a la modelo venezolana de ser una mujer que busca a los hombres para conseguir cosas y escalar en la vida, algo que había asegurado era verdad desde hace varias semanas cuando decidió salirse de la alianza Fuagua. Sin embargo, Manelyk, quién es parte del panel de críticos en La Casa de los Famosos no se quedó callada sobre la actitud de la española.

te puede interesar ¿Quién eligirá al SALVADO esta semana en La Casa de los Famosos 2024?

Esto le dijo Cristina Porta a Aleska y así reaccionó la modelo

Cristina señaló que no estaba miy segura de qué decir sobre Aleska en el posicionamiento, ya que aseguró que no sabía si "empezar por insultarla, humillarla, atacarla por el físico o hablar de los hombres con los que ha estado" pero señaló que al no ser como ella, no la atacaría, pues "al público no se le engaña ni con brujería".

“Te gané Cristina y estaba que te volvías al borde de la locura” GRÍTALOOOOO Aleska😂😂👏🏼 JAJAJAJAJAJA le ganaste y no soportó#LCDLF4 pic.twitter.com/VmcYeL1Ikq — sunshine🌞 (@bysunshinee_) April 8, 2024

"Tuvimos una pelea donde te gané" indicó Aleska, ante lo cual Cristina le interrumpió al decir que le había abierto el labio y que tuvieron que curárselo, ante lo cual la modelo apuntó que ella tenía moretones. Esto debido al encuentro que tuvieron como parte de uno de los retos donde utilizaron trajes de sumo y tuvieron una pelea en este estilo de lucha asiático con botargas.

Si bien la jefa de La Casa de los Famosos de término que tendrían un empate, Aleska asegura que le ganó a Cristina, pues en algún momento se rompió el traje de la española y ese fue el motivo por el cual no tuvieron un último round.

Manelyk llama mala perdedora a Cristina

Manelyk aseguró en la gala de La Casa de los Famosos que "Cristina no suelta a Aleska", al hacer referencia a un momento donde la española pidió a Adame que la dejara de molestar hace un par de semanas. Asimismo, indicó que era una "mala perdedora" y ese era el motivo por el que insistía con los temas. Los seguidores del reality se dividieron en opiniones sobre el comentario, pues aseguran que lo mismo pasa del otro lado.