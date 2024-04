¿La Casa de los Famosos conspira contra Lupillo Rivera? Aseguran que se peleó con los productores

Lupillo Rivera no deja de dar de qué hablar durante su participación en La Casa de los Famosos 2024, pero ahora no se trata de algún pleito con un integrante del reality como Paulo Montero, sino con la misma producción, lo que podría estar generando un mal discurso en su contra, de acuerdo con lo que señalan otros habitantes de la casa.

Fue hace poco que Lupillo Rivera entró en polémica en La Casa de los Famosos 2024, cuando durante la noche de cine se transmitió una serie de conversaciones que el artista ha tenido con otros participantes del reality donde pareciera que trata de crear polémica entre ellos, ante lo cual recibió una respuesta negativa de todos aquellos que vieron la situación transmitida por la enorme pantalla que se coloca cada miércoles en la casa.

Dice lupillo que Telemundo se la va pagar por lo del cine #lcdlf4 pic.twitter.com/jDhNHdLf7G — LCDLF4🌎 (@LCDLF2024) April 4, 2024

Los ánimos se encendieron y casi todos se fueron en contra de Lupillo Rivera, al grado que para calmar la situación se comenzaron a pasar varias imágenes de las familias de los participantes.

¿Hay un complot contra Lupillo Rivera de parte de la producción de La Casa de los Famosos 2024?

Ariadna Gutiérrez fue quien reveló al público el hecho de que Lupillo Rivera ya ha peleado con productores de La Casa de los Famosos, pues cuando fue a hablar con Aleska para mostrarle su apoyo, durante la conversación le dió un ejemplo de cómo tratan de manchar la imagen del intérprete de regional mexicano.

“Acuérdate cuando vinieron los 3 productores, como se puso el, también puede venir de allá, por que el se le puso cara a cara a esa gente.”



Ósea que lupe ya ha tenido enfrentamientos directos con producción😳#LCDLF4 pic.twitter.com/YX9r83IWfX — ana 🖇🤍 (@mycutiemel) April 4, 2024

"Acuérdate cuando vinieron los tres productores cómo se puso él, también puede venir de allá porque él se le puso cara a cara a esa gente" indicó Ariadna. De este modo fue como la modelo colombiana dio a conocer que podría hacer que la producción de reality esté tratando de dejar mal parado al artista porque hace poco tuvo algún enfrentamiento con ellos.

“Se quería ir dos veces. Un día me levantó en la madrugada, esto no lo sabe nadie en el cuarto. Las cámaras ven esto y me dijo ‘me voy’”, precisó la exreina de belleza. Incluso, la participante del reality de show de Telemundo indicó que la familia de ‘El Toro del Corrido’ le está mandando mensajes de alerta para que él tome precauciones, a traves de las maletas, pues asegura que le mandaron algunos objetos que implucan que algo malo pasaba.