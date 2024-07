La Casa de los Famosos México 2: ¿Karime Pindter regresaría con Potro Caballero? Esto confesó | VIDEO

Una de las relaciones más llamativas de La Casa de los Famosos México 2 es la de Potro Caballero con Karime Pindter, pues ambos fueron pareja durante su tiempo en Acapulco Shore, pero terminaron después y la distancia acabó incluso con su amistad.

Tanto Karime Pindter como Potro Caballero han hecho declaraciones sobre el otro que han dejado ver que ya no hay mucha simpatía entre ellos, por lo que el público se cuestiona si en La Casa de los Famosos México 2 podría haber un reencuentro entre ambos.

Cabe destacar que si bien la influencer está soltera, el creador de contenido tiene una relación estable y acaba de tener un hijo con su esposa, por lo que si bien hay gente que insiste en emparejar a los ex integrantes de Acapulco Shore, otros indican que solo podría suceder una buena amistad, si logran solucionar sus diferencias.

¿Karime volvería a ser pareja de Potro?

Fue durante una conversación en la que estaba Gomita, Agus Fernández, Briggitte Bozzo y Shanik Berman, que Karime Pindter hablaba de sus malas experiencias con relaciones pasadas, donde incluso llegó a pagarle los viajes y otras cosas a sus parejas.

Todos bromeaban cuando Shanik sacó a relucir el tema de Potro Caballero, cuando mencionó al famoso y le preguntó, "¿volverías a ser novia del Potro? Amante porque ya (se casó)". Ante esto, entre risas Karime negó que eso pudiera suceder nuevamente.

"No, porque no y cada quien sus cubas", sentenció la famosa al respecto, sin dar oportunidad a la duda gracias a la seguridad con la que afirmó que entre ella y su ex pareja no podría suceder nada en el plano romántico o sexual.

Shanik le pregunta a Karime si volvería a estar con Potro



Arath de la Torre, quien estaba cerca, se mostró algo molesto por la pregunta y le llamó la atención a Shanik por el atrevido cuestionamiento, pues le recordó que Potro tiene ya una familia. "Espérate, acaba de ser papá", recordó, ante lo que Karime y Gomita intervinieron, al dejar claro que la influencer nunca dijo que fuera a pasar nada con su ex.

"¿Sabes a cuánta gente la engañan?", le cuestionó Shanik a Arath antes de agregar que a Karime le han 'puesto el cuerno' en el pasado. Después, insistió a la influencer si ni siquiera tendría alguna relación casual con su ex compañero, ante lo que Karime Pindter volvió a dejar claro que ya no tiene ningún interés romántico en Potro Caballero.