¿Por qué terminó la relación entre Karime Pindter y Potro Caballero? Esto se sabe

Este miércoles, se reveló que Karime Pindter es la novena confirmada de La Casa de los Famosos México, una noticia que entusiasmó al público que ha conocido por años a la influencer y ex integrante de Acapulco Shore. Además, llamó la atención que la famosa se reunirá con su ex amigo y 'pareja', Luis 'Potro' Caballero.

Karime Pindter y Potro Caballero saltaron a la fama gracias a su paso por Acapulco Shore, al formar parte de las primeras temporadas del programa de MTV y cautivar al público con sus personalidades fiesteras. Ambos comenzaron con una amistad que con el paso del tiempo, se transformó en algo más.

Sin embargo, la relación se vio menguada cuando sus amigos del reality show, Manelyk y Jawy, terminaron su noviazgo; mientras Karime eligió el lado de Jawy, Potro prefirió su amistad con Manelyk. Si bien en algun momento trataron de volver a su relación, las cosas terminaron por no funcionar.

¿Qué pasó entre Karime Pindter y Potro Caballero?

Karime confesó hace unos pocos meses en su podcast, Karime Kooler, que sí se enamoró de Potro, pero se decepcionó de él al ver cómo todo cambiaba en las grabaciones del programa.

“Sí estaba clavadona, sí estaba de que nos la pasábamos bien c*br0n, o sea fuera del reality era una cosa de que salíamos siempre, de que se quedaba en mi casa”, dijo y agregó, “sí era medio formalón y una vez que entrábamos al programa como que todo se j0dí4”,

Además, señaló que no notó hasta después que Potro quería tenerla a su disposición: "Me di cuenta que era lo que él quería a la hora que quería. Él era ‘a la hora que quiero, te hago como quiero, me agarro a quien quiero’, o sea feo entonces abrí los ojos y ya”

Karime incluso lamentó que Potro se convertiría en padre (actualmente, la pareja del influencer ya dio a luz a su primer hijo) pues destacó que quizás tenga que lidiar con karma: "Le va a salir bien patán el chamaco a ver cómo le va pero que le salga todo bien, de la manera que mejor sea pero pues sí le sacarán canas verdes sus chamacos”, finalizó.

Tras anunciar su llegada a La Casa de los Famosos México, Karime Pindter volvió a hablar de Potro Caballero, pues el famoso había asegurado hace poco que ella era hipócrita, ante lo que la celebridad aseguró que "esta confundiendo la hipocresía con la educación".