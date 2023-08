La Casa de los Famosos: ¿Sergio Mayer comienza a jugar solo?; sus compañeros lo notan raro

Estamos llegando a la recta final de La Casa de los Famosos, el reality show que está causando sensación entre el público mexicano. Este domingo se llevará a cabo la última eliminación y con esta conoceremos quiénes son los finalistas de la competencia.

Lo que es un hecho es que tanto Nicola Porcella, Emilio Osorio y Sergio Mayer ya se pueden considerar dentro de la final de La Casa de los Famosos y quienes aún no sabemos son Poncho De Nigris, Barby Juárez y Wendy Guevara.

Lo que es un hecho es que Wendy Guevara es una de las favoritas del público, hecho que no tiene muy cómdo al exgaribaldi, quien anteriormente ya ha señalado que no se siente a gusto compitiendo con la influencer. Otro de sus grandes obstáculos para hacerse con el premio de cuatro millones de pesos es Poncho De Nigris, quien cuenta con un gra número de seguidores que podrían ser de mucha utilidad en caso de llegar a la final.

Es por ello que Sergio Mayer ha estado distante de sus compañeros, y todos lo han notado, pues creen que el "Tata" ya comenzó a jugar su propio juego. Fue Poncho De Nigris, uno de los más cercanos al exgaribaldi durante toda la competencia, quien se acercó a Mayer para aclarar la situación, pero el político no quiso aclarar nada.

Sin embargo, esto generó tensión y una fuerte discusión entre los dos integrantes del Team Infierno: “Lo voy a hablar cuando yo lo tenga que hablar, cuando están despiertos todos y lo voy a hablar allá, no aquí, ni cuando tú quieras”, puntualizó Mayer ante las interrogantes de De Nigris.

La discusión continuó en el dormitorio, en donde De Nigris dejó en claro que no permitiría que Mayer los siguiera manipulando: "Conmigo no, papá, ya no. Ya tengo 47 años, vamos a ver ahora con que sale el señor, que no le gustó… cuando lo cuidamos en esta nominación, cuando decidimos que no fuera, ahora sale con que algo no le gustó".

Ahora sólo queda averiguar qué es lo que Mayer se trae entre manos y ver cómo reacciona el resto de integrantes del Team Infierno ante los desplantes del "Tata".

