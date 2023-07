La Casa de los Famosos: Wendy Guevara y Nicola Porcela discuten por Marlon

Una vez más, la pareja consentida de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara y Nicol Porcella discutieron frente a sus compañeros. En esta ocasión porque el peruano emitió unos cometarios a Paul Stanley sobre el amigo de La Perdida, Marlon.

Fue este martes cuando una tensa situación se suscitó entre los dos participantes de la casa más famosa de México, luego de que Paul Stanley buscara molestar a Wendy, entonces comenzó a cuestionar a Nicola con respecto a Marlon.

El peruano cayó en el juego y dijo que Marlon era el amor platónico de Wendy. Fue entonces que la influencer intervino para evitar que se hablara de sus amigos, pues argumentó que de ellos no pueden hablar, porque ellos están afuera.

"¿Y tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes de mi vida y vienes y dices? Pobre perro. Yo no tengo la culpa de que tú no aceptes tu sexualidad, Nicola", dijo Wendy.

El peruano respondió dirigiendose a Stanley: "Ahí hay una fibra, ¿te das cuenta, Paul?", dijo el actor. A lo que Wendy respondió: "No, es que tú no puedes opinar de mi gente, ni siquiera los conoces. Tú no puedes estar tocando temas de personas de afuera que yo amo. A Marlon lo respetas, perro", dijo la integrante de Las Perdidas.

DGC