Eduardo Verástegui detiene entrevista con Jorge Ramos para rezar por él

Eduardo Verástegui, actor y político mexicano, interrumpió una entrevista con el periodista Jorge Ramos para rezar por él. La escena se volvió viral a través de redes sociales, generando miles de opiniones al respecto.

La situación tuvo lugar en el noticiario de Jorge Ramos, al que acudió Verástegui para platicar sobre sus intenciones con su carrera política. Fue entonces que el exintegrante de Kairo desvió el tópico de la entrevista al tema religioso y comenzó a rezar por Jorge Ramos.

Cuando Jorge Ramos le preguntó cuándo se sabría se el político se lanzaría como candidato a la presidencia de la República, Verastegui respondió: "Yo sé que tú no crees en Dios", a lo que el periodista respondió: "Soy agnóstico, quisiera tener la certeza, pero no la tengo, y quisiera tener tu fe, pero no la tengo".

Fue entonces que el político mexicano comenzó a rezar por el periodista, su familia y su equipo de trabajo: "Si estás aquí, manifiéstate en él, que es un hombre bueno, Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar", dijo Verástegui.

Luego de esto, el excantante se disculpó con Jorge Ramos por haber detenido la entrevista, mientras el periodista le agradecía y le decía que respetaba su acción. El momento concluyó con el entrevistado prometiendo que Jorge Ramos sería uno de los primeros en saber si se anima alanzarse por la grande.

El periodista Jorge Ramos entrevistó al actor Eduardo Verástegui, para hablar de su nueva película “Sonido de libertad” y sus intenciones de contender por la presidencia de #México.



El momento curioso, fue cuando Verástegui interrumpió la plática para rezar por el periodista

