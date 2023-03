Cazzu, Belinda, Andrea Legarreta, Tania Rincón dedican mensaje a mujeres por el 8M: "Que nunca falte una más"

En este Día Internacional de la Mujer, famosas de la farándula mexicana usaron sus redes sociales para mandar un mensaje de empoderamiento para otras mujeres en este 8M.

Mensaje de Belinda por el 8M

Belinda publicó un mensaje en sus historias de Instagram citando Virginia Wolf: “Como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo”, escribió la cantante.

Mensaje de Belinda por el 8M Foto: Especial

Cazzu pide que no falte ni una más por el 8M

Por otra parte, Cazzu también dedicó un emotivo mensaje por el 8M en su cuenta de Instagram, en el que hizo el llamado a “ni una menos”.

Cazzu publicó una imagen que dice: “Mi pena, mi lucha espero le sirva a muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha cuando con impotencia me imagino que son muchas las que gritaron fuere pero nadie las escucha”.

Asimismo, la rapera argentina acompañó dicho pensamiento con una descripción en la que se lee: “Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que YA NO se tolerará más. Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes. Celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más”.

Andrea Legarreta por el 8M: "anhelamos la justicia, equidad y paz"

Andrea Legarreta, quien ha estado en el ojo público desde que anunció su separación con Erik Rubín, publicó un mensaje en Instagram dedicado a todas las mujeres, pero en especial a las de su familia como sus dos hijas Mía y Nina.

“Mis mujeres… Amores eternos… Con la certeza de que siempre, SIEMPRE podemos contar unas con las otras… Más allá de TODO…. del tiempo, la distancia y la vida misma… Chabelita, Mía, Nina y yo… Mujeres amorosas, empáticas, unidas, fuertes, guerreras, sensibles, alegres, bailadoras, cariñosas, capaces, inteligentes, de esas que nos levantamos en tiempos duros y seguimos adelante… Guerreras… De esas que construimos castillos con las piedras que nos lanzan… Mujeres que creemos en nosotras y luchamos por nuestros sueños… Mujeres que amamos y apoyamos a otras mujeres… Mujeres que anhelamos la justicia, equidad y paz para todas…”, escribió la conductora de Hoy.

Tania Rincón sale a marchar por el 8M

Mientras que su compañera en el matutino, Tania Rincón también se sumó a la conmemoración del 8M fue a la marcha y en sus historias de Instagram se observa que hizo carteles y que salió a alzar la voz en favor de todas las mujeres.