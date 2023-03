Chabelo: el día que le dio una cachetada a Cantinflas (VIDEO)

Xavier López “Chabelo” ha dejado en orfandad completa a todo el pueblo de México, pues murió súbitamente a los 88 años, a consecuencia de “complicaciones abdominales”.

Chabelo se convirtió en una leyenda de México y todo el mundo de habla hispana por su icónico programa “En Familia con Chabelo”, el cual duró eones en la televisión y con el cual muchos afortunados se llevaron a su casa sus muebles Troncoso.

Chabelo también solía participar en películas, como en las que junto a Pepito peleó contra los monstruos, pero una de sus apariciones más icónicas fue la que tuvo con Cantinflas, la cual terminó en violencia.

En 1962, Chabelo trabajó junto a Cantinflas en la película “El extra”, en la cual hay una escena que escandalizó a generaciones, pues en ella el “amigo de todos los niños” se pelea y le da una cachetada al comediante.

Al respecto, en 2011 Chabelo contó en una conferencia que en la película interpretó a un niño que Cantinflas tuvo que confrontar porque le estaba haciendo bullying a sus hijos… y Chabelo resultó ser más alto que Cantinflas.

Chabelo se pone a llorar y Cantinflas lo pellizca para que se comporte como “hombrecito”, a lo que Chabelo le regresa el jalón de piel y le da un cachetadón diciéndole: “soy hombrecito”.

Chabelo conto que él y Cantinflas improvisaron toda la escena, incluida la pelea; a todos en el set les gustó, pero el director de la película, Miguel M. Delgado, lo regaño diciéndole: “Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario”.

No obstante, Cantinflas lo defendió y le dijo al cineasta: “¡No, no, no! Déjalo que me toque”.