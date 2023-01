Chente cuenta su travesía en el Cairo con Karol G

Con las calles, edificaciones históricas y paisajes del Cairo como antesala, el comediante puertorriqueño Chente Ydrach emprendió una aventura por aquella ciudad para tener una entrevista muy personal con la estrella colombiana del reguetón Karol G. El resultado es un video en el que se muestra el lado más humano de la intérprete de “Bichota”, quien comparte, por ejemplo, su personalidad tímida en la infancia y adolescencia, lo que busca en cada colaboración con otro artista y hasta lo que quería expresar con su éxito “Provenza”.

Chente, quien es creador de contenido y cuyo canal de YouTube se ha vuelto una parada obligada para todos los cantantes de música urbana, quería ofrecer un contenido diferente a los que hace en su país natal, una charla muy especial con Karol G, quien en ese momento se encontraba grabando el video de su canción “Cairo”, un tema que tiene como escenario las pirámides de Guiza y en el que le canta al amor, pues trata la historia de una mujer que solamente quería tener una aventura con un hombre, pero ahora está casi enamorada de él.

“Es una colaboración con Amazon Music, soy muy creyente y cuando suceden cosas así, creo más en el universo, que éste conspira para que las cosas ocurran, porque nosotros queríamos hacer un contenido especial, una onda un poco turística y Karol G filmaba su video ‘Cairo’, nos montamos en su onda, estamos haciendo contenido en el lugar más foráneo que haya visitado, es un país bien bello, rico turísticamente hablando, bien diferente a la realidad de Puerto Rico”, compartió Chente en charla con La Razón.

La entrevista recientemente se estrenó en Amazon Music e inicia con Chente en las calles de aquella ciudad diciendo: “Estamos en el Cairo, sin lugar a dudas el lugar más alienígena en el que he estado en todo el mundo”.

Ha sido una montaña, obviamente sospechaba que iba a ser muy importante por la figura que hay detrás de todo esto, Karol G paralizando a millones de personas. Nunca había hecho un contenido que generara este tipo de respuesta, estoy muy satisfecho

Chente, Comediante y creador de contenido

En la charla Karol G comparte que en su escuela era muy introvertida, pero con su familia era extrovertida. Después de competir a los 14 años en un reality comenzó su sueño de querer cantar. “Hubo algo que se rompió y algo interiormente cambió”, confesó.

También habla sobre el tatuaje de corazón que tiene en el brazo izquierdo, el cual se hizo cuando pasaba un momento muy importante en su carrera, pero situaciones difíciles en el ámbito personal.

“Karol G es bien cool, he entrevistado a un montón de artistas, me pongo nervioso, cuando se trata de alguien tan famoso uno puede llegar a conclusiones erróneas como ‘yo no le importo a esta persona’, ‘estoy interrumpiéndola’, ‘está acostumbrada a esta situación’, y de momento estás con ella, que te hable en privado y te demuestre que también está emocionada, es muy gratificante, es algo que me indica por qué ella está donde está”, comentó el comediante.

Recorriendo las calles del Cairo, Chente le pregunta a Karol G sobre el legado que quiere dejar y ella le responde que lo más importante es ofrecer un momento bonito a las personas, ya sea a través de una canción, de un concierto o cuando sus fans la encuentran en la calle.

En la plática, la cantante de “Tusa” explica también lo que quería expresar en el video de “Provenza”, en el cual se ve a mujeres sin cuerpos hegemónicos disfrutando de un día en la playa.

“Quería hacer un video que expresara esa libertad y comodidad que hay entre las mujeres, cuando estamos juntas no nos importa nada, esa comunidad en la que todas nos sentimos cómodas y somos igual de lindas. Desprenderse de cosas que lo hacen sentir pequeño, eso es ‘Provenza’”, indicó la intérprete originaria de Medellín.

La entrevista es la primera colaboración con Amazon Music y se espera que continúe para presentar a otros artistas con Chente.