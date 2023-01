Danna Ponce otorga el perdón a Coco Levy tras denunciarlo por abuso: "Quiero acabar con esto"

La actriz Danna Ponce reveló que le otorgó el perdón a Coco Levy, luego de que en junio pasado lo acusó de abuso sexual.

Danna Ponce ofreció una entrevista para la revista TVNotas en donde señaló que perdonó a Coco Levy para terminar con el proceso que, dijo significó mucho desgaste para ella.

“Ya estoy muy cansada, ya quiero acabar con esto, ya no puedo más, y me quedo con el apoyo de tantas mujeres que salieron a denunciar en redes sociales, y con que este señor ya no está en un puesto de trabajo donde abusaba. Se logró el cometido al final y merezco tranquilidad y seguir con mis sueños”, dijo la actriz.

Asimismo, señaló que se cansó de pedir justicia porque, dijo, “no tienen leyes que nos proteja a las mujeres”.

Lamentablemente la justicia no está preparada, no tiene leyes que nos protejan a las mujeres. Hay todo un sistema de corrupción donde corremos más riesgo quienes hacemos este tipo de movimientos. Se me cerraron muchas puertas Danna Ponce sobre su denuncia contra Coco Levy

Danna Ponce mencionó que buscará llegar a un acuerdo de reparación del daño, en el que no busca dinero.

“Jamás he buscado es dinero, nunca lo hice por eso, pero bueno, la ley lo establece y supongo se tomarán en cuenta las terapias que sigo tomando con psicólogo y psiquiatra, los medicamentos, porque continúo tomando pastillas, el pago de mi abogado. Y con eso ya terminaremos este proceso tan desgastante. Será la forma de llegar a un acuerdo y pasar este mal trago”, dijo la actriz sobre Coco Levy.

La actriz indicó que aunque terminó su batalla legal contra Coco Levy, ella sigue luchando por la causa.