Talina Fernández revela que su novio José Manuel le advirtió: "no me voy a casar contigo"

Talina Fernández comenzó un romance a inicios de año con un señor llamado José Manuel, a quien conoció en el súper.

Ahora, la madre del presunto agresor sexual Coco Levy dio algunos detalles de cómo es su relación con su galán, quien le dio un ultimátum contundente, al que ella respondió de la misma manera.,

Talina Fernández asistió a un evento en compañía de su novio José Manuel y fue interceptada por las cámaras de la prensa, ante las cuales despotricó pues sabía que le iban a preguntar sobre sore las polémicas mañas que tenía su hijo Coco Levy, las cueles Dana Ponce denunció ante la ley.

"Estoy sorda, traigo aparato, el ruido que ustedes hacen me vuelve loca, los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro ... ¡No me empujen por favor!", dijo enojadísima.

Ya más calmada, Talina Fernández habló sobre su relación con su pareja y reveló que ambos se pusieron una muy dura condición para su romance:

“Él me dijo: 'yo no me voy a casar contigo' y yo le dije: 'yo no me voy a embarazar'", pronunció, ante lo cual su galán respondió: “imagínate si se embaraza… tendríamos bisnietos”.