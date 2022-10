Talina Fernández ataca a Danna Ponce y afirma que es "borderline"

Talina Fernández despotricó en contra de Danna Ponce, la actriz que acusó a su hijo Coco Levy de abuso sexual, y aseguró que padece de un trastorno mental, tratando de minimizar el juicio y sus señalamientos.

Así lo manifestó Talina Fernández durante una alfombra roja, en la que fue cuestionada respecto a la reciente vinculación de Coco Levy por el delito de abuso sexual.

“Tranquila, son mentiras, afortunadamente no hay causa para dictarle prisión, ni mucho menos, tendrá que ir a firmar, mientras sea el juicio”, manifestó Talina Fernández.

Tras ello afirmó que la actriz tiene Trastorno límite de la personalidad, conoció coloquialmente como “bordeline”: “la niña fue declarada en los estudios psicológicos como border”.

Tras ello, despotricó en contra de los productores del programa de radio que le cancelaron y aseguró que sí fue por las acusaciones en contra de su hijo Coco Levy por presuntos delitos sexuales.

“¿Tú puedes creer que me quitaron el programa de radio porque dijeron los patrocinadores que cuando hablaban del caso no decían Coco Levy, sino Talina Fernández, la mamá de Coco Levy?, y me corrieron. ¿Cómo no me va a doler?, son unos idiotas”, lamentó.