Talina Fernández explota contra "acoso" de la prensa: "Me vuelve loca" (VIDEO)

La conductora Talina Fernández explotó contra la prensa en un evento y aseguró que el ruido que hacen la “vuelve loca”.

Todo sucedió en el evento de la Gala de la Sororidad, Talina Fernández quiso pasar desapercibida, pero la prensa la abordó, por lo que la “Dama del buen decir” se enojó y le gritó a la prensa para que no la molestaran.

“Ay no, ahí vienen todos. Me van a tirar. Estoy sorda, traigo aparatos, el ruido que ustedes hacen me vuelve loca. Los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro”, dijo la conductora.

Talina Fernández reveló que empezará un nuevo programa

Pese a la petición de Talina Fernández de que no la molestaran, la conductora se volvió a portar accesible y respondió las preguntas de la prensa.

La conductora fue acompañada de su novio y aseguró que tiene una bonita relación con él, hasta bromeó sobre que no se piensan casar y embrazar por el momento.

Talina Fernández también contó que después de que la corrieran de su último programa de radio, emprenderá un nuevo proyecto este jueves con su hijo Pato Levy que se va a llamar “Y por qué no”.

Antes del zafarrancho, Talina Fernández habló con Venga la Alegría y también habló sobre su otro hijo Coco Levy y la demanda de abuso que tiene en su contra y volvió a insistir en la inocencia de su hijo.