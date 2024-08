Christian Nodal se hipnotiza para dejar de ser 'mujeriego' y lo critican: 'mejor ve a terapia'

Christian Nodal está convirtiéndose cada día más en uno de los famosos que más cringe le dan a México y el mundo, pues ahora se dio a conocer que el famoso esposo de Ángela Aguilar se sometió a una sesión de hipnosis para que ¿le quitaran lo mujeriego?

El peculiar y humorístico momento fue dado a conocer por el célebre hipnotista John Milton, quien reveló que hace tan solo unos días hipnotizó al famoso cantante de rancheras en una fiesta, y que el esposo de Angelita acabó en el suelo tras dominar su mente.

De acuerdo John Milton, fue Nodal quien se le acercó a preguntarle si lo ayudaría durante una pachanga: "Llegamos a una fiesta donde había banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’".

"Y él empieza a respirar y al ir respirando en el suelo. De repente se amontona la gente empiezan a grabar, no sé quién grabó y empecé a dar mensajes de lo que yo creo que le puede servir a un paciente en esta situación, aquí tendremos que entender algo llamado el poder de las palabras que imprime el terapeuta para intentar generar un cambio en el paciente sirvió".

John Milton le hizo una serie de sugerencias a Nodal para que así se le quitara lo mujeriego, lo cual posiblemente no sea porque ame a Ángela, sino ´porque no quiere pagar los millones que acordó en su acuerdo prenupcial si es que el llega a poner el cuerno.

Como era de esperarse, los fans manifestaron su asco hacia Nodal y le dejaron comentarios como: “mejor ve a terapia, ridículo”, “Lo mandó Pepe Aguilar, por eso se casó”, “Otra vez hipnotízalo y quítale lo mujeriego y que sea responsable de su hija con Cazzu”, “Creo que se le pasó mano. Ese muchachito nos salió muy terrible” y “mejor anéxenlo”, dijeron los fans.