Christian Nodal cancela concierto en Argentina por ¿miedo a los fans de Cazzu?

Para nadie es nuevo que Christian Nodal es una persona no grata en Argentina, patria de su ex Cazzu, a quien engañó con Ángela Aguilar y a quien le va a dar una pensión para su hija que es minúscula para lo que él gana. Por ello, los fans celebraron que el famoso canceló un concierto que iba a dar en ese país y a continuación te contamos los motivos.

Actualmente, Christa Nodal se encuentra disfrutando de la corporalidad de Ángela Aguilar en su luna de Miel, la cual están pasando en Los Cabos, pues han compartido fotos en las que se dejan ver muy cariñosos a bordo de un yate, el cual ya es su nido de amor y deberán lavar bien cuando lo dejen de usar.

Es un loquillo ese Nodal JAJAJA pic.twitter.com/BZnGtHy3oK — Itzel (@Itzel_Trejol) July 31, 2024

Pese a ello, Nodal seguirá dando los conciertos que tenía programados, como el de Mazatlán que está programado para este sábado 3 de agosto.

Sin embargo, los fans reportaron que Nodal habría cancelado su próximo concierto en Argentina, país donde residen Cazzu y su hija Inti, a la cual privó de una millonaria pensión y de tener un padre presente.

De acuerdo con el programa “Sale el Sol”, en redes sociales se ha dado a conocer la presunta cancelación del concierto de Christian Nodal en Argentina, el cual se llevaría a cabo el próximo 14 de agosto.

El show iba a ser en la Movistar Arena Argentina; sin embargo, el portal ya no presenta el evento del cantante. Además, al entrar a la página no se carga la parte en donde se podían comprar los boletos para ver al ex de Cazzu. Por si fuera poco, en la cartelera del recinto ya no aparece el concierto de Christian Nodal.

“Me acuerdo cuando era fan de tu relación” pic.twitter.com/P2z5kMDTSc — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) July 26, 2024

Aunque no se ha hecho oficial la cancelación del concierto de Nodal para el próximo 14 de agosto en Argentina, en redes los fans celebraron que el esposo de Ángela Aguilar no fuera a poner ni un solo pie en la nación que lo detesta por la porquería que le hizo a Cazzu con la integrante más detestada de la familia Aguilar.

"Ahora como ganará menos, podrá pedirle al juez que le reduzca la pensión", "Él no canceló nada, ARGENTINA le dijo NO", "Igual quien conoce lo que canta este mexicano feo de sombrero?? Seguro hace música de mierd*", "Antes de Cazzu no lo conocíamos en Argentina... así que mejor que no venga" y "Era obvio igual, ni su vieja lo iba a ir a ver a este engendro", comentaron.