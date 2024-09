La Chupitos habla de la polémica con Tito Double P: '¿Dónde dejaste mi pomo?'

Hace unos días todos los fans de Peso Pluma salieron a criticar como nunca a su primo Tito Double P, pues se viralizó un video en el que se veía que el sujeto involucrado en los corridos tumbados le negó una foto a Liliana Arriaga, La Chupitos, y además la peluseaba. Ahora, la famosa y querida comediante rompió el silencio y habló respecto a lo que sucedió.

A través de un video que subió a sus rede sociales, La Chupitos habló de la polémica por la cual los fans salieron a desdeñar la carrera del primo de Peso Pluma, a quien tacharon de sentirse alguien cuando la fama pertenece al cantante de corridos tumbados.

En su testimonio, La Chupitos señaló que sí le pidió una fotografía al primo de Peso Pluma, pero afirmó que él no la peluseó como la gente dice, sino que no se la dio porque tenía según prisa para subir a cantar, pues estaban en el backstage de del Festival Arre HSBC.

“Me estoy cagando de risa, porque ya vi un video que está circulando con mi querido Tito Double P donde dicen que yo le pedí una foto y él me mandó ‘a la versh’. No es cierto, yo ni foto quería, le fui a preguntar: ‘¿Dónde dejaste mi pomo?’, y me dijo: ‘En el camerino’”, dijo Lilian Arriaga sin salir de personaje a sus fans.

Posteriormente, La Chupitos dijo que Tito, el primo de Peso Pluma sí se porto bien con ella y hasta le mandó saludos.

“Tito se portó chido, yo quería foto, pero ni teléfono tenía, no hagan pedo donde no lo hay. Les mando muchos besos, sean felices”, remarcó La Chupitos.

No obstante, los fans siguieron tirándole hate a Tito Double P, dejando comentarios como: “Pero por qué le pediste una foto? Quién es él?”, “El debía de haberte pedido la foto, todavía anda en pañales ese” y “tú eres mucho más que él”.