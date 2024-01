La Chupitos revela que arrancó el 2024 con una rara enfermedad 'que ni conocía'

Liliana Arriaga, mejor conocida como “La Chupitos” inició el 2024 con los sentimientos encontrados, pues celebró sus 52 años, pero también fue diagnosticada con una rara enfermedad, la cual la tiene severamente preocupada respecto al futuro de su vida.

En un encuentro con la prensa de la farándula, La Chupitos le manifestó a los medios su felicidad por haber festejado su natalicio, lo cual dijo que le ayudó para olvidarse momentáneamente del problema de salud que le detectaron y que la tiene sumida en una desesperación por lo raro que es.

“A celebrar la vida, que en su momento les voy a decir el por qué, pero ahorita no lo quiero recordar, porque quiero empezar el año y mi cumpleaños padrísimo”, inició la famosa comediante mexicana en sus declaraciones.

Al ser cuestionada respecto a qué quería de regalo de cumpleaños, Liliana Arriaga señaló que mucha salud, y fue entonces cuando reveló que le diagnosticaron una enfermedad rara.

Aunque no reveló el nombre de la misma ni muchos detalles, La Chupitos sí compartió que aquel mal está teniendo repercusiones en algunas de sus glándulas corporales, como las lagrimales y salivales, lo cual podría significar que en un futuro tenga probelmas de lubricación ocular y de deglución.

“Quiero mucha salud, porque después les voy a compartir que la vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco, y como todavía no sé bien, se los voy a compartir, pero estamos bien, me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales...”, contó.

La famosa agregó que espera que el tratamiento que está llevando le de resultado y se mantiene con una actitud optimista, dejando en claro que pronto dará más detalles sobre su salud.

Cabe recordar que hace unos meses, La Chupitos reveló en entrevista para el canal de YouTube Delarosatv que fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren.