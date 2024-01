Federica Quijano habla sobre la lucha de ser madre de un niño autista:"Da pena que vean que tu hijo te rasguña"

Este jueves, Federica Quijano habló sobre las agresiones que sufrió por parte de su hijo autista recientemente, motivo por el cual se mostró bastante afectada al relatar parte de lo que es cuidar a un pequeño con dicha condición, una situación que "te rompe la perspectiva como mamá". La cantante tuvo que ir al hospital debido a un brazo roto tras recibir un cabezaso de Sebastián, su hijo, el cual fue tan fuerte que la hizo llorar del dolor.

La hermana de Apio Quijano señaló que teme que su hijo cada día se volverá más fuerte y ella será más debil, motivo por el cual no se encuentra segura de qué puede hacer, pues si bien aseguró en una entrevista con De Primera Mano que su hijo ha aprendido bastante sobre cómo contenerse, aun tiene varios detonantes que pueden provocar que suceda algun día alguna tragedia: "Que el día de mañana me de un empujón a mi o a María y sea por las escaleras" expresó con preocupación.

EN VIVO #FedericaQuijano GOLP3ADA por su hijo autista, revela su estado de salud tras ser hospitalizada #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/iKka3THOO1 — De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2024

"Tengo muchas amigas mamás que tienen rasgadas las rodillas, que tienen todos los brazos, nos lo tapamos porque da pena que vena que tu hijo te rasguña, te mordió o te pateó, pero esa es la realidad" expresó Federica

Federica Quijano defiende a su hijo sobre comentarios de violencia

La cantante habló sobre los comentarios a través de medios y en redes sociales donde han llegado a tachar a su hijo como violento. Qijano señaló que su hijo "está pasando una adolescencia" y cuenta con una serie de detonantes como la televisión.

"Sebastian no es un niño golpeador, es un niño con una discapacidad y no lo puedo culpar y jamás voy a decir mi hijo es un violento y no puede convivir" explica y señala que este tipo de reacciones siempre son imprevistas y el trabajo del padre consiste en saber lidiar con ellos. A pesar de ello, la mujer no deja de temer sobre la fuerza de su hijo, la cual aumenta cada día.

Así fue como Federica Quijano adoptó a su hijo Sebastian

Anteriormente, Federica Quijano ha señalado que Sebastian no es su hijo biológico, sino que lo decidió adoptar tras encontrarlo con poco más de un año abandonado en un basurero. A lo largo de 16 años, la mujer se ha dedicado a cuidar del pequeño, junto con su hija María, además de tratar de visibilizar la condición de su hijo: "La gente no lo entiende y no lo quiere ver" revela Federica sobre el autismo de Sebastian.

"Todo el esfuerzo que él hizo para salvarse y sobrevivir, para mi se merece que es un guerrero" expresó la artista sobre su pequeño "que me haya escogido a mi para acompañarlo en este camino tan dificíl y tan compicado [...] la gente tiene que saber que estas cosas nos pasan y no tiene nada que ver con el estatus o la religión".