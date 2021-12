Circo Atayde vuelve con sus Galas de invierno

Después de casi dos años de suspender temporadas y de cortos regresos presenciales, el Circo Atayde Hermanos se reactiva con las tradicionales Galas de invierno, que cuentan con 32 artistas en escena de diversos países y sorprendentes actos como el péndulo fantástico, pole aéreo, malabares y lyra aérea.

“Muchos de los artistas son de circo de primera generación, porque nos gusta apoyar mucho eso. Tenemos el pole aéreo, la lyra aérea, viene la ganadora de premios en Europa con el trapecio a más de 12 metros de altura, el péndulo de la muerte. Es totalmente el mundo del circo, malabares, bailarinas, equilibristas”, detalló en entrevista con La Razón Alfredo Atayde, productor del espectáculo.

El espectáculo cuenta con la participación de un clown. Foto: Circo Atayde Hermanos

El maestro de ceremonias es el primer actor Elías Ajit. “Es quien se encarga de hacer las transiciones para que las dos horas se vayan muy rápidas, porque recordemos que el circo es el espectáculo familiar por excelencia en el mundo, es para niños, papás, abuelos, tíos. Debemos quitarnos de la cabeza que sólo es para infantes”, resaltó Atayde.

También resaltan actos como el Cyr Wheel, en el cual el intérprete ejecuta proezas acrobáticas dentro de un aro de metal. Además cuenta con la participación del clown Ary Corazón, personaje creado por Pancho el Marciano.

Viene el elenco completo, estamos felices de regresar por última ocasión a la Carpa Astros, siempre cuidándonos, pidiendo el uso obligatorio de cubrebocas, nuestros artistas siempre utilizan mascarillas, sólo cuando están en escena se las quitan

Alfredo Atayde, Productor

“Es un espectáculo muy vanguardista, con buen diseño de iluminación, de vestuario, audio, hay coreografía, maquillaje, pero seguimos manteniendo la esencia del Circo Atayde Hermanos”, destacó.

Expresó sentirse motivado por el regreso del Circo Atayde después de la cancelación de diversas temporadas debido a la pandemia de Covid-19.

Reconocidos malabaristas forman parte del show Foto: Circo Atayde Hermanos

“Es la primera vez que se cancelan temporadas todo el año, estamos reactivándonos apenas en esta ocasión, nos sentimos muy contentos, aunque sí preocupados porque esta situación sigue, pero hay que ser conscientes de que si nos cuidamos los unos a los otros, si nos vacunamos, si tenemos esta conciencia podemos hacer nuestra vida con mayor normalidad”, dijo.

Por ese motivo, indicó, los artistas en escena portan cubrebocas, sólo se lo quitan cuando suben al escenario. Además se pide al público que en todo momento utilice mascarilla.

Alfredo Atayde señaló que, si bien ha sido difícil volver a la actividad presencial, no ha sido imposible, por ello en 2022 esperan reanudar las presentaciones que suspendieron en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Participan artistas internacionales en los distintos actos. Foto: Circo Atayde Hermanos

“Fue muy duro también, a todo el mundo nos fue mal. En el circo de extranjeros a veces no salían los papeles, ahorita una visa me está tardando cuatro, cinco meses. Es una situación complicada, pero no imposible”, dijo.

Las Galas de invierno tendrán una corta temporada en la Carpa Astros, del 25 de diciembre al 9 de enero; solamente no habrá función el 31 de este mes.