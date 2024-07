¿Clones? fans confunden a J Balvin con Luisito Comunica por su nuevo look | VIDEO

J Balvin, uno de los destacados cantantes del género urbano en la actualidad, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con un cambio radical de look, al grado de que sus fans han llegado incluso a confundirlo con Luisito Comunica, el youtuber famoso por sus vídeos de viajes por todo el mundo y por los memes que ha generado a lo largo de su vida.

A través de sus redes sociales, J Balvin publicó un video luciendo un estilo completamente nuevo: dejó atrás las trenzas para mostrar una cabellera rizada. Este cambio ha generado gran impacto, especialmente por el sorprendente parecido que ahora tiene con el youtuber Luisito Comunica, lo cual no ha pasado desapercibido entre sus seguidores en redes sociales.

Además, el cantante colombiano ha anunciado emocionado su nuevo disco titulado "RAYO". En su cuenta de Instagram, explicó que el nombre del álbum está inspirado en su primer auto, destacando que este proyecto musical representa una etapa de renovación y crecimiento personal.

"La vida me ha enseñado que las pausas son fundamentales para el crecimiento humano. Estoy de vuelta, lleno de energía, agradecido y disfrutando de la música como en mis inicios. Les presento 'RAYO', un álbum que disfruté enormemente creando junto a grandes de la música y nuevas generaciones. Espero que lo disfruten tanto como yo y que sientan la misma energía que sentí mientras lo hacíamos. Los quiero mucho. José", escribió J Balvin.

Como era de esperarse, los comentarios de los fan no se hicieron esperar y le dejaron comentarios como: “Pensé que era Luisito comunica”, “Balvin comunica no existe, el Balvin comunica”, “Asi se vería Luisito comunica si no fuera un poblano apestosillo y sí conociera el jaboncillo”, “Luisillo el reguetoncillo”, “Luisito Balvin”, “Luisito comunica ahora es reguetonero?”, “Luisito comunica eres tú? :O jajaja buen style” y “Luisito Comunica versión millonario”.

Asimismo, los fans de J Balvin han manifestado si deseo de que el nuevo disco del artista salga para ponerse a perrear hasta el piso.