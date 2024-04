J Balvin y Molotov conviven en Coachella 2024: 'Que le canten Quiten el Trap' señalan usuarios

Captan a Molotov junto a J Balvin en Coachella 2024. Después de que la banda mexicana se presentara con Carín León en uno de los escenarios del evento este domingo, los artistas tuvieron la oportunidad de interactuar un rato con el reguetonero, lo que rápidamente generó sorpresa entre los seguidores de la banda.

En el pasado, Molotov ha dejado claro que no disfruta de la música actual, lo cual han dejado claro en temas como "Quiten el Trap", así como en declaraciones públicas. Sin embargo, sus gustos no han impedido que se acerquen a J Balvin y disfruten de un rato juntos 'cheleando' en Coachella 2024.

En el video, se puede ver a dos de los integrantes de la banda habalr con J Balvin mientras llevan un envase rojo, típico de fiestas. Con música latina detrás, se puede ver cómo conversan y 'cotorrean' entre sí y lucen bastante divertidos. Imaginamos que no se habrán dado tips musicales, pero la interacción luce bastante divertida.

Critican a Molotov por platicar junto a J Balvin

Los usuarios de redes sociales no tardaron en comentar respecto al curioso momento, donde señalaron a la banda por convivir con un artista cuya música no les agrada, mientras que otros indicaron que es bastante normal y que se trata de ser cortés, pues no hay que discriminara a un artista por su música.

"Lo bueno que les c4g4 el regueton", "P*nches queda bien! Pero hace unos años como le tiraban mrda al reggaeton! Colgados de mrda...", "No sé porque les sorprende, Molotov nunca ha tenido integridad", "Nombre no que les c*gaba el urbano XD" y "Que le canten Quiten el Trap" fueron algunos de los comentarios en las redes sociales sobre la aparición en conjunto.

En este sentido, parece que la colaboración entre J Balvin y Molotov no sería una buena idea, si llegara a suceder, aunque en realidad es bastante poco probable que lleguemos a ver así pero ¿podrían volverse amigos?