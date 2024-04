Karely Ruiz sale en la nueva canción de J Balvin y esto es lo que dice de ella | VIDEO

El cantante J Balvin está en México y vino a grabar el video musical del remix de la canción “G Low Kitty” con El Bogueto, El Malilla, Yeri Mua y Uzielito Mix.

En las redes sociales se filtró un fragmento del video en el que J Balvin canta un fragmento de la canción y lo que más llamó la atención es que en la letra menciona a la modelo e influencer Karely Ruiz.

“Está trendy ella es como Karely y yo lo quiero deli, lo rebota el cu…”, dice el fragmento que canta J Balvin, se trata de un clip muy breve el que se está viralizando en Internet.

Además, la propia Karely Ruiz ya se enteró de que J Balvin la menciona y no tardó en pronunciarse en su cuenta de Instagram: “J Balvin mencionándome en su canción, vayan a darle amor”, escribió la modelo.

Fans critican colaboración de J Balvin

Por supuesto que los fans de los dos famosos no dejaron de comentar el video de la canción y algunos usuarios quedamos encantados con el tema musical del reguetonero, mientras que otros no tanto y lo criticaron, pero no por el hecho de que haya mencionado a la influencer para adultos, sino porque los usuarios consideran que bajó de categoría en cuanto a los personajes con los que hizo colaboración.

“Mi @karelyruiz.of en boca de Balvin”, “Se viene, se viene la bomba”, “@jbalvin en serio con este ft antes era Bad Bunny, Ozuna de La Ghetto y artistas top”, “Otro paso para el reggaeton mexicano”, “No José es en serio está bien Yeri sea tu fan obvio pero como grabas con ella tu estas a otro nivel el Bogueto está bien pero Yeri no inventes”, fueron los comentarios de los usuarios de Internet que no quedaron conformes con la colaboración y quienes le pidieron que mejor se uniera a artistas como Carín León o Santa Fe Klan.

Esta es la segunda canción en la que aparece Karely Ruiz

Esta no es la primera vez que el nombre de Karely Ruiz aparece en una canción de urbano y es que Babo de Cartel de Santa la incluyó en su tema de "Shorty party", el cual interpreta junto a La Kelly.

"No hay quien se resista cuando lo mueve la Kelly

Mi culito natural otra vez se fue de trendy

Y la que soporte, ahí me saludan a Karely"