¿Qué conductora sustituirá a Paola Rojas en Netas Divinas?

Paola Rojas anunció a finales de septiembre que dejó de manera muy súbita y repentina su programa “Netas Divinas”, pero al poco tiempo anunció su llegada a Imagen Televisión donde será titular del matutino "De Pisa y Corre". Existen muchas especulaciones respecto a quién la va a reemplazar en el show de Unicable, pero una figura de la farándula hizo una declaración que podría revelar la identidad de quién será.

Cabe recordar que Paola Rojas anunció llorando su salida de “Netas Divinas” y de Televisa, a través de un video en el que dijo estar triste por no haberse podido despedir de su audiencia.

"Ya no voy a ser parte de Netas Divinas, maravilloso, que trajo tantas cosas a mi vida y quiero agradecer a todos los que me permitieron ser parte de este proyecto", dijo.

Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir tiempo con amigas que adoro", agregó Paola Rojas.

¡La noticia como a ti te gusta! A partir del 14 de octubre no te puedes perder De Pisa y Corre con @PaolaRojas por #ImagenTelevisión. #PaolaRojasDPC pic.twitter.com/88qSgK93Fv — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 9, 2024

Ante ello, los fans de la emisión en la que salen Galilea Montijo, Natalia Téllez, Daniela Magun y Consuelo Duval se han preguntado que famosa va a entrar a sustituir a la conductora, y tal parece ser que Mhoni Vidente tiene la información que el pueblo de México esperaba.

En su más reciente programa del Heraldo, Mhoni Vidente aseguró que los cambios en "Netas Divinas" continuarán después de que se confirme la llegada de la nueva conductora que sustituirá a Paola Rojas.

De acuerdo con la vidente, la mujer que sustituirá a Paola Rojas es muy famosa y actualmente está de moda por su participación en uno de los programas más vistos de toda la TV mexicana: “La casa de los famosos México 2”.

"Karime en ‘Netas Divinas’ en vez de Paola Rojas", profetizó Mhoni Vidente, por lo que sólo queda esperar a ver si se cumple lo que dice o si quedará de nuevo expuesta como una farsante de lo esotérico.