Paola Rojas sale de Netas Divina y rompe en llanto por no despedirse ¿A dónde se va?

Ha llegado una nueva era para la TV, pues Paola Rojas anunció llorando y desconsolada su salida de "Netas Divinas", programa de variedades enfocado en el público femenino que conducía con Natalia Téllez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo.

Fue a través de su Instagram que Paola Rojas anunció su súbita e inesperada salida del programa "Neta Divinas", noticia que al parecer le dieron sin que lo esperara, pues afirmó que no la está comunicando como a ella le hubiera gustado.

"Ya no voy a ser parte de Netas Divinas, maravilloso, que trajo tantas cosas a mi vida y quiero agradecer a todos los que me permitieron ser parte de este proyecto", dijo Paola Rojas sin detallar los motivos por los cuales su presencia ya no estará en la emisión. No obstante, afirmó que se vienen cositas en su carrera.

"Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir tiempo con amigas que adoro", dijo la conductora.

"Les comparto con mucha tristeza que me despido de @netasdivinastv. Gracias a todos los que me permitieron ser parte de este equipo increíble. Los voy a extrañar y querer siempre", escribió Rojas para acompañar el video de su despedida del programa.

Sumado a esto, en redes sociales circula la versión de que Paola Rojas se habría ido completamente de Televisa para sumarse a las filas de Imagen Televisión, pero queda esperar a que la misma famosa o alguna de las televisoras lo confirmen.

Asimismo, queda esperar a que sus ex compañeras de “Netas Divinas” le dediquen el siguiente episodio de programa a Paola Rojas y compartan más detalles sobre su abrupta salida. Además, los fans esperan ver cómo la emisión logrará desempeñarse sin ella, pues era una de las conductoras con más presencia.