El Corona Capital 2022 vive un arranque emo y lleno de energía.

El festival Corona Capital 2022 tuvo una primera jornada muy emo: volvieron los copetes a la mitad de la cara, los delineados exagerados, las playeras o blusas rayadas o con la leyenda "My Chemical Romance", nombre de la banda más esperada.

LS Dunes. Foto: OCESA, Liliana Estrada

El festival, en su primer día convocó a 85 mil asistentes, según cifras de los organizadores. A cualquiera que se le preguntaba a qué agrupación venía a ver respondía sin pensarlo: My Chemical Romance, la banda que a mitad de los 2000 se ganó el corazón de sus fans con su rock alternativo y letras melancólicas con las que se identificó esa generación, especialmente a quienes formaron parte de los llamados emos.

Si bien, la agrupación era la más esperada, el público llenó los escenarios donde se presentaron sus artistas favoritos. Wallows fue calentando este primer día con un nutrido público en el escenario Corona Capital Agua Rifada.

Kills Birds. Foto: OCESA, César Vicuña

Las mujeres se deshacían de halagos para el vocalista de Wallows y también protagonista de la famosa serie de Netflix 13 Reasons Why. La agrupación de indie rock puso a cantar con temas como "These days" y "Are You Bored Yet?".

Mientras que en el escenario principal, la banda sueca Viagra Boys llevó un espectáculo lleno de energía con su alta dosis de post punk estridente y denso. Se vio al líder de la agrupación, Sebastian Murphy, con el torso descubierto para mostrar sus tatuajes. En alguna parte del show se puso a hacer lagartijas.

Cigarettes After Sex. Foto: Jesús Contreras

La melancolía y lágrimas llegaron con Cigarettes After Sex, que eligió un repertorio propicio para ponerse tristes, cómo "Sweet". Entre el público no faltó quien cantara cada uno de los temas llorando.

Más tarde, pero en el escenario Vans, la británica Marina puso a bailar a los asistentes y cautivó con su portentosa voz. A la mitad de su show volaron varios peluches de Dr. Simi y sorprendida preguntó: "¿Es para mí?" y comenzó a recogerlos.

Aunque aún faltaban dos horas y media para el show de My Chemical Romance, a las 21:00 horas varios asistentes ya se dirigían al escenario principal para alcanzar el mejor lugar y de paso disfrutar de la música de White Lies.

Viagra Boys Foto: Jesús Contreras

Corona Capital 2022. Foto: OCESA/Lulú Urdapilleta

