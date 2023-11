Corona Capital 2023: Blur, un cierre con nostalgia, britpop y Peso Pluma

La banda británica Blur, después de una larga pausa en los escenarios mexicanos, regresó ayer y lo hizo en el escenario principal del Corona Capital 2023 ofreciendo un cierre de la segunda jornada del festival lleno de nostalgia, britpop, evolución y un claro guiño al éxito “Ella baila sola”, de Peso Pluma.

La agrupación con su música logró no sólo volvió a conectar con su público, sino que a través de sus interpretaciones, Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree consiguieron que la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo sus fans recordarán viejos tiempos y terminaran abrazados o cantando junto a personas que al inicio del show eran desconocidas para ellos y para la mitad del espectáculo parecían ser grandes amigos, porque la música también une y la de Blur aún más.

La presentación de Blur comenzó a las 23:30 horas, con fans que ya ansiaban ver a la banda y se congregaron desde una hora antes, había alrededor de 80 mil almas.

La primera canción que sonó fue “The Ballad”, de su noveno álbum de estudio que lanzaron apenas en junio de este 2023 después de ocho años de no haberse metido al estudio a grabar. Albarn estaba el piano y enseguida acaparó los aplausos y las ovaciones, junto con el resto de los integrantes de la agrupación.

Así se vivió el regresó de la banda británica, Blur, que se presentó en el Corona Capital 2023. Foto: Jesús Contreras.

Después Albarn se paró a cantar “St. Charles Square”, igual de su más reciente disco para demostrar que son una banda más allá del brit pop.

Si las canciones anteriores mantuvieron al público tranquilo, pero emocionado, con “Popscene”, del Moderm Life is Rubbish, del 93, comenzó la nostalgia y la ganas de saltar y bailar. En esta canción Albarn tomó un megáfono para distorsionar su voz y hacer ciertos sonidos.

Enseguida Blur volvió a sacarnos de la nostalgia noventera con “Barbaric”, tema de su último álbum; para después arrastrarnos al 2014 con “Beetlebum” y luego llevarnos al célebre disco 13, de 1999, con “Trimm Trabb”, ya con Albarn en la guitarra demostrando que es uno de los músicos más destacados de la actualidad; y luego sonó “Villa Rosie”, que corearon la mayor parte de sus fans.

De nueva cuenta la agrupación volvió a sacarnos de los noventas con “Goodbye Albert”, canción en la que volaron pelotas en color rojo, negro y amarillo, que el público se iba pasando. Al terminar este tema, Albarn tomó una bandera que unía a la de México y la de Inglaterra y se la puso de capa, luego se sentó en el piano y comenzó a tocar de manera muy breve una parte de “Ella baila sola”, de Peso Pluma, algunos captaron la música y otros no, pero todos aplaudieron y al final el artista comentó “amo esta canción”. Con este gesto el vocalista confirmó lo que antes ya había declarado, que le gusta la música de uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados.

Después, de manera inesperada vino la clásica “Coffee & TV”, que hizo que en esta segunda jornada del Corona Capital varios portaran playeras con la icónica caja de leche azul con blanco o que de plano vinieran disfrazados así. Todos los presentes cantaron a todo pulmón.

Para “Country House”, los fans levantaron los brazos y con “Parklife”, el público se desbordó en gritos de emoción y entre los asistentes alguien comentó “ése es el mejor disco”, de ese álbum Blur también obsequió “To The End”.

Ya para “Girls and Boys”, el piso vibró con tantos brincos de los fans, igual que con “Advert”; y con “This A Low” ocurrió la magia, todos la cantaron a todo pulmón y al terminar ésta, el ánimo era tanto que el público siguió coreando “This is a low/But it won't hurt you/When you're alone/It will be there with you/Finding ways to stay solo”. Albarn estiró los brazos disfrutando de ese momento y agradeció al público.

Después de una hora y media de show, Blur se despidió con otro clásico de los noventa “The Universal”, ya para ese momento quienes en un inicio eran unos totales desconocidos estaban abrazados o compartiendo por qué la banda sigue en sus corazones.

JVR