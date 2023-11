Corona Capital 2023: Kasabian derrocha estilo y ofrece una avalancha de hits

Kasabian, con Sergio Pizzorno y compañía, deleitó a sus fans mexicanos, ofreciendo una de las mejores presentaciones del segundo día del Corona Capital.

La tarde-noche del sábado 18 de noviembre será recordada durante un largo tiempo en la historia del Corona Capital debido al increíble show que ofreció Kasabian, que se lució ante miles de asistentes con un setlist armado cuidadosamente con los mejores temas de su amplio repertorio musical.

El grupo británico se presentó con cambios en su alineación, en comparación a su última visita a México, siendo la

modificación más notable la imponente presencia del carismático y alocado Sergio Pizzorno como vocalista principal, ya que antes era la segunda voz.

Todo comenzó con "Club Foot", tema que en su momento ayudó a dar a conocer a la agrupación y con el que el público reaccionó inmediatamente al notar que los británicos llegaban con toda la actitud.

"We fucking miss you... los extrañábamos México, muchas gracias por estar aquí", dijo un emocionado vocalista, quien también agradeció a la gente conectada viendo la presentación por Internet.

Mientras que Pizzorno se lucía excelentemente como frontman con una completa actitud de rock star, sonaba "Underdog" con una edpecial dedicatoria a quienes siempre pierden para ganar.

Después, al final de "You're in Love With a Psycho", tocaron un cover de "One More Time" de Daft Punk. Luego, Sergio se bajó del escenario para estar entre los fans, quienes entusiasmados lo apapacharon por un breve momento.

La banda seguía rockeando con todo y "Empire" elevó su presentación a otro nivel con absolutamente todos los asistentes saltando al ritmo y coreando la letra con emoción.

El cierre llegó con "Fire" y fue memorable, Pizzorno aprovechó la despedida para presentar a cada uno de sus compañeros en el escenario y luego todos se fueron bajo la promesa de un pronto regreso a México de Kasabian.

