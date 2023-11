La segunda jornada del Corona Capital 2023 se ha caracterizado por los atuendos de la caja de leche que aparece en el video de “Coffee & TV”, por los fans que esperan el regreso de la banda británica Blur a los escenarios mexicanos.

Blur será la banda que cerrará el escenario principal este segundo día del Corona Capital en el que también se esperan los shows de Jungle y Parcels.

Atarashii Gakko!

En la tarde de este sábado las chicas niponas de Atarashii Gakko! contagiaron de energía el escenario Vans con éxitos como “Dokubana" y "Saishujinrui".

El show de Mizyu (24 años), Rin (21 años), Suzuka (21 años) y Kanon (21 años) se caracterizó por las coreografías que realizaron las artistas, que fueron muy aplaudidas por fans amantes de la música japonesa.

Corona Capital 2023: Fans de Blur y Atarashii Gakko! en la segunda jornada del festival Chucho Contreras

Entre los seguidores hubo quienes se vistieron con los uniformes escolares característicos de la banda, blusa o camisa blanca y falda azul marino.

En la recta final del show una de las integrantes sorprendió al público al aparecer del otro lado del escenario y el público enseguida se acercó para tomarle videos.

Black Kids

Mientras que Black Kids llenó más tarde de indie rock el escenario Vans. Fue el reencuentro con su público después de nueve años de ausencia.

La banda formada por Owen Holmes, Kevin Snow, Dawn Watley, Ali Youngblood y Reggie Youngblood interpretó temas como I”'m Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You”.