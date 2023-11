Corona Capital 2023: Pulp hipnotiza a todos al ritmo de “Common People”

Una de las presentaciones estelares de la noche en el Corona Capital arribó cuando las luces del escenario Vans se apagaron, y tras un mensaje proyectado en pantallas para que público hiciera ruido salieron a escena los integrantes de Pulp, mientras que Jarvis Cocker salió del centro del escenario.

“Hola, are you ok? We are Pulp, ¿saben aplaudir? Este es un aplauso mágico” fueron las primeras palabras del cantante inglés.

Considerada como una de las bandas más importantes de la denominada corriente inglesa llamada Britpop, la agrupación continuó con la aclamada “Disco 2000” y entonces Jarvis Cocker se apoderó del escenario y de la atención de todo el público, que emocionado no dejó de gritar y corear el nombre del frotman inglés.

Como una gran sorpresa para todos la banda interpretó una canción nueva titulada “Background Noise”, misma que fue dedicada a la novia de Jarvis.

Para seguir con el show y mientras el músico inglés intentaba hablar un poco de español ejecutaron Pink Glove” y “Weeds”.

“F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.”, “Sorted for E's & Wizz” dieron continuidad al espectáculo de la banda oriunda de Sheffield. Instantes después Jarvis subió a la plataforma que había en el escenario y se sentó en un sillón que colocaron para interpretar la sensual y provocadora “This is Hardcore”.

Momentos después fue subiendo el volumen de un acorde en el teclado, mientras poco a poco se incorporó la línea de bajo de “Do You Remember the First Time?” y Jarvis pronunció el primer verso de la canción “You say you've got to go home”. Al terminar la interpretación y sin perder tiempo entonaron “Babies” y “Sunrise”, con lo que parecía que su presentación había terminado, sin embargo, el reloj marcaba que aún era temprano para eso.

Enseguida la agrupación interpretó “Underwear” y finalmente abrochó el concierto con el himno noventero “Common People”, misma que todos los asistentes corearon y bailaron hasta el último segundo.

Durante más de una hora, el público se entregó y cayó en las garras de Jarvis Cocker gracias a la personalidad arrolladora que posee sobre el escenario. El show abarcó especialmente canciones de su disco más alabado “Different Class”, las cuales fueron acompañadas por los éxitos de “His ’n’ Hers”, “This is Hardcore” y “We Love Life”.

AG