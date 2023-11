Corona Capital 2023: Horarios empalmados enfurecen al público; 'parece que los hicieron con las patas'

El Corona Capital 2023 se celebrará los días 17, 18 y 19 de noviembre, y si piensas asistir te traemos la información que debes conocer, incluyendo, horarios y artistas que se presentarán. A continuación, todos los detalles del eventos.

Son cinco escenarios asignados: Corona, Vans, Corona Cero, Nivea (Tono Natural) y Viva Tent. En estos espacios, se presentarán artistas como Jungle, Pulp, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, entre otros. El "Corona" marcará el inicio el viernes a las 14:50 h con la presentación de Hanna Storm en el Nivea.

Otras bandas que estarán presentes son The Cure, Blur, Pulp, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y Alanis Morissette con otros que también están a la par, como Arcade Fire, The Hives, The Black Keys, Two Door Cinema Club, Hot Chip, Jungle, Metronomy, Parcels, Chromeo y muchos más.

Asimismo, las actividades concluirán pasada la media noche. Aquí puedes consultarlos para armar tu itinerario y decidir a qué bandas deseas ver. Cabe resaltar que cuando se publicaron, la mayoría de los fans se quejó, pues los organizadores empalmaron a varios artistas.

"Y si los vuelven a hacer?”, “Hola! Gracias por publicar el peor horario de la historia del CC, especialmente el Viernes”, “Parece que hacen los horarios con las patas wey TODO ESTÁ EMPALMADO!”, “El que hizo los horarios: Mi primera chamba, recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré”, “Si iban a salir con estas m**ds mejor hubiera solo traído a un headliner. Todos los headliners se empalman en todos los días. O sea mejor digan que les vale”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Esta no es la primera vez que el festival empalma horarios y disgusta a los asistentes, quienes esperan ver los todos lo actos principales y no tener que escoger.

Horarios ✅

¡Nos espera un gran fin de semana en #CoronaCapital23!🏙️



¡@noiagisela se une a nuestro Line up! ✨

Lamentamos que The Twilight Sadno no podrá ser parte del festival. pic.twitter.com/bGfo1uf4oi — Corona Capital (@CoronaCapital) November 10, 2023

Síguenos en Google News

DGC